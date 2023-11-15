Госдума внесла почти тысячу поправок в проект федерального бюджета на 2024 год

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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
В поправках отразили приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян Фото:
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2024 год. Парламентарии внесли более 900 поправок в документ, однако основные параметры бюджета остались без изменений.

«Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Ко второму чтению поступило более 900 поправок», — сообщается на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в поправках ко второму чтению были отражены приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян и технологическое развитие страны. В изменениях проекта учли предложения по возобновлении пассажирских речных перевозок, развитии Карелии и Калининградской области, а также поддержке Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Кроме того, на 138 миллиардов рублей увеличили финансирование ключевых направлений соцполитики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, а также сельского хозяйства. «Шесть миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — добавил Володин.

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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2024 год. Парламентарии внесли более 900 поправок в документ, однако основные параметры бюджета остались без изменений. «Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Ко второму чтению поступило более 900 поправок», — сообщается на сайте Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в поправках ко второму чтению были отражены приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян и технологическое развитие страны. В изменениях проекта учли предложения по возобновлении пассажирских речных перевозок, развитии Карелии и Калининградской области, а также поддержке Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Кроме того, на 138 миллиардов рублей увеличили финансирование ключевых направлений соцполитики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, а также сельского хозяйства. «Шесть миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — добавил Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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