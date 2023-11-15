15 ноября 2023

В курганском округе после ареста председателя думы выбрали нового спикера

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Депутаты курганского округа выбрали нового спикера думы Фото:

Депутатам думы Каргапольского округа (Курганская область) пришлось выбрать нового председателя после ареста предыдущего спикера силовиками. Исполняющим обязанности стал депутат Андрей Симоновский. Об этом свидетельствуют открытые источники данных.

«Исполняющий обязанности председателя думы Каргапольского муниципального округа — Симоновский Андрей Леонидович», — информирует сервис СБИС. По данным источника, мужчина был назначен на должность 2 ноября.

Редакции удалось связаться с Симоновским. Депутат подтвердил, что на заседании районной думы 31 октября большинством голосов он был избран исполняющим обязанности председателя собрания. 52-летний Симоновоский является директором Долговской средней школы.

Потребность в новом председателе возникла в думе после ареста предыдущего спикера Евгения Кучина. Депутата задержали на его рабочем месте сотрудники ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского депутата поместили под домашний арест. Управленца одного из курганских заводов задержали по подозрению в коммерческом подкупе.

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Депутатам думы Каргапольского округа (Курганская область) пришлось выбрать нового председателя после ареста предыдущего спикера силовиками. Исполняющим обязанности стал депутат Андрей Симоновский. Об этом свидетельствуют открытые источники данных. «Исполняющий обязанности председателя думы Каргапольского муниципального округа — Симоновский Андрей Леонидович», — информирует сервис СБИС. По данным источника, мужчина был назначен на должность 2 ноября. Редакции удалось связаться с Симоновским. Депутат подтвердил, что на заседании районной думы 31 октября большинством голосов он был избран исполняющим обязанности председателя собрания. 52-летний Симоновоский является директором Долговской средней школы. Потребность в новом председателе возникла в думе после ареста предыдущего спикера Евгения Кучина. Депутата задержали на его рабочем месте сотрудники ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ранее URA.RU сообщало, что курганского депутата поместили под домашний арест. Управленца одного из курганских заводов задержали по подозрению в коммерческом подкупе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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