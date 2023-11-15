Власти Перми сняли особый режим в отношении опасного дома

В Перми жильцы опасного дома на улице Куйбышева покинули свои квартиры

Все жильцы дома на Куйбышева, 68 переехали в другие жилые помещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми спустя почти месяц сняли режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 68. Все жильцы выехали из опасного здания, сообщает администрация города в Telegram.

«В Перми снят режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 68. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. Угрозы жизни и здоровью людей, ранее проживавших в доме, нет», — заявляет мэрия.

Жильцы 11 квартир получили жилье в маневренном фонде. Сейчас здание обесточено, в нем нет воды, газа и тепла. Режим ЧС в отношении дома №68 на Куйбышева действовал с 23 октября. При обследовании здания в нем выявили ухудшение несущих конструкций, что могло привести к его обрушению.