Власти Перми сняли особый режим в отношении опасного дома

В Перми жильцы опасного дома на улице Куйбышева покинули свои квартиры
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Трещина в доме по ул. Куйбышева, 153. Курган, аварийный дом, трещина в стене
Все жильцы дома на Куйбышева, 68 переехали в другие жилые помещения Фото:

Власти Перми спустя почти месяц сняли режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 68. Все жильцы выехали из опасного здания, сообщает администрация города в Telegram.

«В Перми снят режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 68. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. Угрозы жизни и здоровью людей, ранее проживавших в доме, нет», — заявляет мэрия.

Жильцы 11 квартир получили жилье в маневренном фонде. Сейчас здание обесточено, в нем нет воды, газа и тепла. Режим ЧС в отношении дома №68 на Куйбышева действовал с 23 октября. При обследовании здания в нем выявили ухудшение несущих конструкций, что могло привести к его обрушению.

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Власти Перми спустя почти месяц сняли режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 68. Все жильцы выехали из опасного здания, сообщает администрация города в Telegram. «В Перми снят режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 68. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. Угрозы жизни и здоровью людей, ранее проживавших в доме, нет», — заявляет мэрия. Жильцы 11 квартир получили жилье в маневренном фонде. Сейчас здание обесточено, в нем нет воды, газа и тепла. Режим ЧС в отношении дома №68 на Куйбышева действовал с 23 октября. При обследовании здания в нем выявили ухудшение несущих конструкций, что могло привести к его обрушению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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