Власти Перми сняли особый режим в отношении опасного дома

Власти Перми спустя почти месяц сняли режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 68. Все жильцы выехали из опасного здания, сообщает администрация города в Telegram.
«В Перми снят режим ЧС в отношении дома на улице Куйбышева, 68. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. Угрозы жизни и здоровью людей, ранее проживавших в доме, нет», — заявляет мэрия.
Жильцы 11 квартир получили жилье в маневренном фонде. Сейчас здание обесточено, в нем нет воды, газа и тепла. Режим ЧС в отношении дома №68 на Куйбышева действовал с 23 октября. При обследовании здания в нем выявили ухудшение несущих конструкций, что могло привести к его обрушению.
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