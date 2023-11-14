Работники «Сургутнефтегаза» жалуются на стаи собак на нефтяных месторождениях

15 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Стаи собак пугают работников нефтяного месторождения «Сургутнефтегаза» в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работники Рогожниковского месторождения «Сургутнефтегаза» в Октябрьском районе ХМАО жалуются на стаи собак, которые живут возле общежитий. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту ХМАО, что животные ведут себя агрессивно. «От стай собак около общежитий на Рогожниковском месторождении нет покоя: они постоянно дерутся, лают, были случаи, когда кусали коллег. Мы сообщали руководству, но во время проверок животные куда-то исчезают», — сообщил нефтяник. Собаки, по мнению сотрудников «Сургутнефтегаза», прибегают из близлежащих населенных пунктов или со стойбищ местных общин коренных народов Югры. Часто, по рассказам нефтяников, щенков подбрасывают к жилым корпусам, а вахтовики их подкармливают для того, чтобы собаки отпугивали диких животных. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту URA.RU сообщили, что держать собак на производственных объектах предприятия строго запрещено. «В „Сургутнефтегазе“ действует запрет на разведение собак на месторождениях. Жалобы, которые поступают от сотрудников по этому вопросу, руководители разбирают в индивидуальном порядке и решают, как действовать в конкретной ситуации», — ответили журналисту в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что волк напал на вахтовиков на Приразломном месторождении в ХМАО. Животное ликвидировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники Рогожниковского месторождения «Сургутнефтегаза» в Октябрьском районе ХМАО жалуются на стаи собак, которые живут возле общежитий. Сотрудник предприятия рассказал корреспонденту ХМАО, что животные ведут себя агрессивно. «От стай собак около общежитий на Рогожниковском месторождении нет покоя: они постоянно дерутся, лают, были случаи, когда кусали коллег. Мы сообщали руководству, но во время проверок животные куда-то исчезают», — сообщил нефтяник. Собаки, по мнению сотрудников «Сургутнефтегаза», прибегают из близлежащих населенных пунктов или со стойбищ местных общин коренных народов Югры. Часто, по рассказам нефтяников, щенков подбрасывают к жилым корпусам, а вахтовики их подкармливают для того, чтобы собаки отпугивали диких животных. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту URA.RU сообщили, что держать собак на производственных объектах предприятия строго запрещено. «В „Сургутнефтегазе“ действует запрет на разведение собак на месторождениях. Жалобы, которые поступают от сотрудников по этому вопросу, руководители разбирают в индивидуальном порядке и решают, как действовать в конкретной ситуации», — ответили журналисту в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что волк напал на вахтовиков на Приразломном месторождении в ХМАО. Животное ликвидировали.