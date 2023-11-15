В Саратовской области участник СВО провел «Урок мужества», а после избил соседей

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Участник СВО во время отпуска сильно избил своих соседей Фото:

В Аткарске Саратовской области приехавший в отпуск участник спецоперации на Украине избил своих соседей. При этом за несколько часов до этого военный провел «Уроки мужества» в местных школе и детском саду.

«13 ноября Дмитрий Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. <…> Этим же вечером Дмитрий напал на соседа во дворе дома на улице Советской», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости».

Уточняется, что военнослужащий начал избивать соседа и супругу последнего возле подъезда. Мужчина, получив сильные удары, потерял сознание. «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло», — заявила каналу пострадавшая по имени Ирина. Она также написала заявление в полицию на военнослужащего.

Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем.

URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Аткарске Саратовской области приехавший в отпуск участник спецоперации на Украине избил своих соседей. При этом за несколько часов до этого военный провел «Уроки мужества» в местных школе и детском саду. «13 ноября Дмитрий Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. <…> Этим же вечером Дмитрий напал на соседа во дворе дома на улице Советской», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». Уточняется, что военнослужащий начал избивать соседа и супругу последнего возле подъезда. Мужчина, получив сильные удары, потерял сознание. «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло», — заявила каналу пострадавшая по имени Ирина. Она также написала заявление в полицию на военнослужащего. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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