В Саратовской области участник СВО провел «Урок мужества», а после избил соседей

15 ноября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Участник СВО во время отпуска сильно избил своих соседей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Аткарске Саратовской области приехавший в отпуск участник спецоперации на Украине избил своих соседей. При этом за несколько часов до этого военный провел «Уроки мужества» в местных школе и детском саду. «13 ноября Дмитрий Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. <…> Этим же вечером Дмитрий напал на соседа во дворе дома на улице Советской», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». Уточняется, что военнослужащий начал избивать соседа и супругу последнего возле подъезда. Мужчина, получив сильные удары, потерял сознание. «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло», — заявила каналу пострадавшая по имени Ирина. Она также написала заявление в полицию на военнослужащего. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Аткарске Саратовской области приехавший в отпуск участник спецоперации на Украине избил своих соседей. При этом за несколько часов до этого военный провел «Уроки мужества» в местных школе и детском саду. «13 ноября Дмитрий Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. <…> Этим же вечером Дмитрий напал на соседа во дворе дома на улице Советской», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». Уточняется, что военнослужащий начал избивать соседа и супругу последнего возле подъезда. Мужчина, получив сильные удары, потерял сознание. «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло», — заявила каналу пострадавшая по имени Ирина. Она также написала заявление в полицию на военнослужащего. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.