В Саратовской области участник СВО провел «Урок мужества», а после избил соседей

В Аткарске Саратовской области приехавший в отпуск участник спецоперации на Украине избил своих соседей. При этом за несколько часов до этого военный провел «Уроки мужества» в местных школе и детском саду.
«13 ноября Дмитрий Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. <…> Этим же вечером Дмитрий напал на соседа во дворе дома на улице Советской», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости».
Уточняется, что военнослужащий начал избивать соседа и супругу последнего возле подъезда. Мужчина, получив сильные удары, потерял сознание. «Мы просто попали в поле зрения. Он не понимал, кого бил, за что избил. Просто глюкануло», — заявила каналу пострадавшая по имени Ирина. Она также написала заявление в полицию на военнослужащего.
Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем.
URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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