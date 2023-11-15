Дочь блогера, чья жена погибла в ДТП под Екатеринбургом, не знает о смерти мамы

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Отец еще не рассказал дочери о смерти матери Фото:

Шестилетняя дочь блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, не знает о смерти матери. Ребенок находится у родственников.

«Что я делать буду сейчас? Приду домой и что? Пустота. Это же мое было, мое. Меня бы забрал. Зачем девочку мою? Алиса еще не знает о смерти мамы. Сейчас она в детском саду. Сейчас родственникам позвонил. Алиску заберут из садика. Как я скажу, что мамы больше нет? Я вообще не понимаю», — написал Лещев на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее URA.RU писало о том, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров получили травмы разной степени. Пострадавшие были госпитализированы в горбольницу Верхней Пышмы. Как выяснилось позже, среди погибших была 28-летняя Виктория Лещева, супруга блогера Александра. В семье Лещевых подрастает дочь Алиса.

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Шестилетняя дочь блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, не знает о смерти матери. Ребенок находится у родственников. «Что я делать буду сейчас? Приду домой и что? Пустота. Это же мое было, мое. Меня бы забрал. Зачем девочку мою? Алиса еще не знает о смерти мамы. Сейчас она в детском саду. Сейчас родственникам позвонил. Алиску заберут из садика. Как я скажу, что мамы больше нет? Я вообще не понимаю», — написал Лещев на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ранее URA.RU писало о том, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров получили травмы разной степени. Пострадавшие были госпитализированы в горбольницу Верхней Пышмы. Как выяснилось позже, среди погибших была 28-летняя Виктория Лещева, супруга блогера Александра. В семье Лещевых подрастает дочь Алиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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