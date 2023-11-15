В Петербурге проверят девушку, оскорблявшую ветеранов СВО, прикрываясь родственниками

Мизулина заявила о проверке петербурженки, оскорблявшей ветеранов СВО

15 ноября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Оскорблявшую участников СВО девушку проверят на дискредитацию ВС России Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников спецоперации на Украине, прикрываясь высокопоставленными в РФ родственниками. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «[Мне прислали] видео, на котором девушка в Питере, прикрываясь некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. До Мизулиной дошел пост девушки, где она в разговоре с участником СВО заявляла, что ее отец депутат. Также она угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга. Ранее Мизулина призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России, передает Life .

В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников спецоперации на Украине, прикрываясь высокопоставленными в РФ родственниками. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «[Мне прислали] видео, на котором девушка в Питере, прикрываясь некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. До Мизулиной дошел пост девушки, где она в разговоре с участником СВО заявляла, что ее отец депутат. Также она угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга. Ранее Мизулина призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России, передает Life.