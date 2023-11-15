В Петербурге проверят девушку, оскорблявшую ветеранов СВО, прикрываясь родственниками

Мизулина заявила о проверке петербурженки, оскорблявшей ветеранов СВО
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Оскорблявшую участников СВО девушку проверят на дискредитацию ВС России Фото:

В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников спецоперации на Украине, прикрываясь высокопоставленными в РФ родственниками. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«[Мне прислали] видео, на котором девушка в Питере, прикрываясь некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

До Мизулиной дошел пост девушки, где она в разговоре с участником СВО заявляла, что ее отец депутат. Также она угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга.

Ранее Мизулина призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России, передает Life.

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В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников спецоперации на Украине, прикрываясь высокопоставленными в РФ родственниками. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «[Мне прислали] видео, на котором девушка в Питере, прикрываясь некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. До Мизулиной дошел пост девушки, где она в разговоре с участником СВО заявляла, что ее отец депутат. Также она угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга. Ранее Мизулина призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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