В Петербурге проверят девушку, оскорблявшую ветеранов СВО, прикрываясь родственниками

В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников спецоперации на Украине, прикрываясь высокопоставленными в РФ родственниками. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«[Мне прислали] видео, на котором девушка в Питере, прикрываясь некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.
До Мизулиной дошел пост девушки, где она в разговоре с участником СВО заявляла, что ее отец депутат. Также она угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга.
Ранее Мизулина призвала проверить певца Шарлота на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и МВД России, передает
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