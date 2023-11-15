В Instagram* удалили страницы сыновей Кадырова

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации.
«Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения.
Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации. «Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения. Причины блокировки аккаунтов неизвестны. Ранее сыновей Кадырова удостоили госнаградам. Адама Кадырова назначили первым заместитилем спорта Чечни.