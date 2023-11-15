В Instagram* удалили страницы сыновей Кадырова

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Помимо страниц сыновей Кадырова были удалены каналы ЧГТРК «Грозный» на YouTube, заявил Дудаев Фото:

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации.

«Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения.

Причины блокировки аккаунтов неизвестны. Ранее сыновей Кадырова удостоили госнаградам. Адама Кадырова назначили первым заместитилем спорта Чечни.

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Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации. «Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения. Причины блокировки аккаунтов неизвестны. Ранее сыновей Кадырова удостоили госнаградам. Адама Кадырова назначили первым заместитилем спорта Чечни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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