В Instagram* удалили страницы сыновей Кадырова

15 ноября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Помимо страниц сыновей Кадырова были удалены каналы ЧГТРК «Грозный» на YouTube, заявил Дудаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации. «Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале . Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения. Причины блокировки аккаунтов неизвестны. Ранее сыновей Кадырова удостоили госнаградам. Адама Кадырова назначили первым заместитилем спорта Чечни.

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ) удалила страницы сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешнем связям, печати и информации. «Были заблокированы аккаунты сыновей Главы региона — Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала Чеченской Государственной телерадиокомпании „Грозный“ в YouTube», — заявил Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что чеченские власти будут оспаривать эти решения. Причины блокировки аккаунтов неизвестны. Ранее сыновей Кадырова удостоили госнаградам. Адама Кадырова назначили первым заместитилем спорта Чечни.