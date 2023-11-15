РИАН: третий спецборт для эвакуации россиян из сектора Газа отменен

Спецборт МЧС РФ, на котором должны были вывезти третью группу эвакуированных граждан РФ из сектора Газа, не вылетит 15 ноября из Каира
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Третий спецборт МЧС России, который должен был эвакуировать часть россиян из сектора Газа, не вылетит из Каира. Рейс был отменен.
«Рейс не состоится», — заявил источник РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию в среду отменили из-за того, что в Каире ожидается прибытие новой группы россиян из сектора Газа.
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