РИАН: третий спецборт для эвакуации россиян из сектора Газа отменен

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Спецборт МЧС РФ, на котором должны были вывезти третью группу эвакуированных граждан РФ из сектора Газа, не вылетит 15 ноября из Каира Фото:
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Третий спецборт МЧС России, который должен был эвакуировать часть россиян из сектора Газа, не вылетит из Каира. Рейс был отменен.

«Рейс не состоится», — заявил источник РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию в среду отменили из-за того, что в Каире ожидается прибытие новой группы россиян из сектора Газа.

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Третий спецборт МЧС России, который должен был эвакуировать часть россиян из сектора Газа, не вылетит из Каира. Рейс был отменен. «Рейс не состоится», — заявил источник РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию в среду отменили из-за того, что в Каире ожидается прибытие новой группы россиян из сектора Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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