РИАН: третий спецборт для эвакуации россиян из сектора Газа отменен

15 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Спецборт МЧС РФ, на котором должны были вывезти третью группу эвакуированных граждан РФ из сектора Газа, не вылетит 15 ноября из Каира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Третий спецборт МЧС России, который должен был эвакуировать часть россиян из сектора Газа, не вылетит из Каира. Рейс был отменен. «Рейс не состоится», — заявил источник РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию в среду отменили из-за того, что в Каире ожидается прибытие новой группы россиян из сектора Газа.

Третий спецборт МЧС России, который должен был эвакуировать часть россиян из сектора Газа, не вылетит из Каира. Рейс был отменен. «Рейс не состоится», — заявил источник РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию в среду отменили из-за того, что в Каире ожидается прибытие новой группы россиян из сектора Газа.