Метеоролог назвал регионы России, куда в выходные придут морозы

Метеоролог Шувалов: на Урале похолодает до минус 10 градусов

В выходные в Екатеринбурге ожидается минус 3,5 градуса, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале в выходные резко похолодает до минус 10 градусов, а в Сибири до минус 28. Об этом в беседе с URA.RU заявил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Всю первую половину ноября европейская территория России была очень теплая и при этом восточная часть — Сибирь и Урал — отклонялись от нормы в положительную сторону: в Екатеринбурге на четыре градуса, в Норильске на восемь. Там температура воздуха ниже 20 градусов фиксировалась всего лишь один раз. Это небывалый случай! Но этот период подходит к концу», — отметил Александр Шувалов. По его словам, в ближайшие дни в Салехарде температура воздуха понизится до минус 20-25 градусов. Аномально резко похолодает в Норильске: если в пятницу утром (17 ноября) там будет минус 8, 13, то к вечеру уже минус 23, 28 градусов — самая низкая температура с начала осени.

По словам метеоролога, дальше легкие морозы настигнут Средний Урал. «Пятницу Екатеринбург начнет с положительных значений температуры, ожидается небольшой снежок, но к вечеру резко похолодает до минус 3, 5 градусов, и возникнет гололедица на дорогах. В выходные понижение температуры продолжится», — добавил Шувалов.

Свердловская область — до минус 10, 12 градусов. И это будут первые 10, 12 градусов в ноябре;

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут — до минус 10-15 градусов, местами до минус 20;

Юг Тюменской области, сама Тюмень — днем минус 5 градусов, ночью минус 10.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что похолодание как резко начнется, так же и резко закончится. «Продолжительность этого понижения — не менее 4-5 дней. Так что валенки готовить еще рановато, но утепляться пора.

Южный Урал — Магнитогорск, Челябинск — там тоже похолодает до 3, 8 градусов. Только период этих холодов будет менее продолжительный. Уфу, Оренбург уже в начале следующей недели опять накроет снегом. И потеплеет», — подытожил он.