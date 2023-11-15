В ХМАО снизилась цена на бензин

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В ХМАО за неделю снизилась стоимость бензина на 3,4% Фото:

В ХМАО снизилась стоимость бензина на 3,4% за период с 8 по 13 ноября. Информация об этом указана на сайте Росстата.

«За период с 8 по 13 ноября снижение цен на бензин было зафиксировано в 43 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — на 3,4%», — указано в документе.

Стоимость бензина за литр марки АИ-92 в регионе составила 49,41 рублей, АИ-95 стоит 53,59 рублей, АИ-98 и выше — 68,00 рублей. Дизельное топливо в Юрге составило 68,77 рублей.

Ранее в ХМАО за неделю с 25 сентября по 2 октября снизились цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек. Цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб. Стоимость литра дизельного топлива уменьшилась с 66,28 до 66,18 рублей.

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В ХМАО снизилась стоимость бензина на 3,4% за период с 8 по 13 ноября. Информация об этом указана на сайте Росстата. «За период с 8 по 13 ноября снижение цен на бензин было зафиксировано в 43 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — на 3,4%», — указано в документе. Стоимость бензина за литр марки АИ-92 в регионе составила 49,41 рублей, АИ-95 стоит 53,59 рублей, АИ-98 и выше — 68,00 рублей. Дизельное топливо в Юрге составило 68,77 рублей. Ранее в ХМАО за неделю с 25 сентября по 2 октября снизились цены на бензин и дизельное топливо. В среднем литр автомобильного бензина подешевел на 15 копеек. Цена АИ-92 снизилась с 51,74 до 51,59 руб. Стоимость литра дизельного топлива уменьшилась с 66,28 до 66,18 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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