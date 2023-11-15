Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) выставил на продажу коллекцию игрушечных машинок из 1,5 тысяч моделей, которую оценил в два миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито».
«Штучно не продаю. Более 1500 разных моделей. Отдам со стеллажами при покупке всей коллекции. Цена полного комплекта моделей два миллиона рублей», — следует из объявления на сайте. Также продавец добавил, что в коллекции имеются разные размеры машинок, а состояние каждой можно отнести к «новой».
Корреспондент URA.RU обратился за информацией к владельцу внушительной коллекции игрушечных машинок. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на продажу за 150 тысяч рублей галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом. Лот посвящен первому сольному альбому музыканта, выпущенному в начале нулевых.
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