В Екатеринбурге продают галстук Эминема с автографом за 150 тысяч рублей. Фото

29 августа 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Галстук и автограф Эминема помещены в пластиковую рамку Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом, который поместили в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Я хочу вас поприветствовать на Eminem Show. 20 лет спустя Капсула к 20-летию из официального магазина Eminem. Галстук в рамке с зажимом и табличкой, на которой находится подпись рэпера. Стоимость 150 тысяч рублей», — следует из объявления. Раритетная рамка посвящена первому сольному альбому рэпера, изданному в 2002 году. Также продавец предупредил, что на поверхности пластиковый капсулы имеются царапины. «Если капсулу повесить на стену, то царапин почти не заметно», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. По словам владельца, подпись удалось заполучить во время матча ФК «Урал» — «Зенит». Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито»

В Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом, который поместили в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Я хочу вас поприветствовать на Eminem Show. 20 лет спустя Капсула к 20-летию из официального магазина Eminem. Галстук в рамке с зажимом и табличкой, на которой находится подпись рэпера. Стоимость 150 тысяч рублей», — следует из объявления. Раритетная рамка посвящена первому сольному альбому рэпера, изданному в 2002 году. Также продавец предупредил, что на поверхности пластиковый капсулы имеются царапины. «Если капсулу повесить на стену, то царапин почти не заметно», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. По словам владельца, подпись удалось заполучить во время матча ФК «Урал» — «Зенит».