В Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом, который поместили в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Я хочу вас поприветствовать на Eminem Show. 20 лет спустя Капсула к 20-летию из официального магазина Eminem. Галстук в рамке с зажимом и табличкой, на которой находится подпись рэпера. Стоимость 150 тысяч рублей», — следует из объявления. Раритетная рамка посвящена первому сольному альбому рэпера, изданному в 2002 году.
Также продавец предупредил, что на поверхности пластиковый капсулы имеются царапины. «Если капсулу повесить на стену, то царапин почти не заметно», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. По словам владельца, подпись удалось заполучить во время матча ФК «Урал» — «Зенит».
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