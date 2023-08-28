28 августа 2023

В Екатеринбурге продают галстук Эминема с автографом за 150 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Портновский дом Rubleff'ka. Владелица и дизайнер Таша Рублева. Екатеринбург, галстуки, дресс код, бутик
Галстук и автограф Эминема помещены в пластиковую рамку Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом, который поместили в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Я хочу вас поприветствовать на Eminem Show. 20 лет спустя Капсула к 20-летию из официального магазина Eminem. Галстук в рамке с зажимом и табличкой, на которой находится подпись рэпера. Стоимость 150 тысяч рублей», — следует из объявления. Раритетная рамка посвящена первому сольному альбому рэпера, изданному в 2002 году.

Также продавец предупредил, что на поверхности пластиковый капсулы имеются царапины. «Если капсулу повесить на стену, то царапин почти не заметно», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. По словам владельца, подпись удалось заполучить во время матча ФК «Урал» — «Зенит».

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В Екатеринбурге выставили на продажу галстук музыкального исполнителя Eminem с автографом, который поместили в рамку к 20-летнему юбилею его альбома The Eminem Show. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Я хочу вас поприветствовать на Eminem Show. 20 лет спустя Капсула к 20-летию из официального магазина Eminem. Галстук в рамке с зажимом и табличкой, на которой находится подпись рэпера. Стоимость 150 тысяч рублей», — следует из объявления. Раритетная рамка посвящена первому сольному альбому рэпера, изданному в 2002 году. Также продавец предупредил, что на поверхности пластиковый капсулы имеются царапины. «Если капсулу повесить на стену, то царапин почти не заметно», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице выставили на продажу чехол от iPhone с автографом российского футболиста Артема Дзюбы за 900 тысяч рублей. По словам владельца, подпись удалось заполучить во время матча ФК «Урал» — «Зенит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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