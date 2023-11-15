Налоговики добавили долгов сидящему в СИЗО челябинскому депутату Иванову

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство налоговиков о включении в число долгов депутаты гордумы Олега Иванова, признанного банкротом, 560 тысяч 653 рублей. Об этом говорится в сообщении в картотеке дел суда. Сам Иванов находится в СИЗО.
«Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска обратилась с заявлением о включении в реестр требований кредиторов Иванова Олега Викторовича задолженности в размере 560 тысяч 653 рублей 11 копеек. Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда.
Ранее налоговики добились того, чтобы за Ивановым признали долг в 825 млн рублей. Кроме того, к нему выставила претензии, на 238,7 млн рублей, строительная компания «Домострой». Сам Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Его супруга Татьяна Завгородняя обвиняется по таким же статьям и помещена под домашний арест.
Заявление о банкротстве Иванов подал сам, уже из СИЗО. 14 сентября его признали финансово несостоятельным. Имущество депутата собираются продавать с торгов. Банкротом также признана фирма Иванова «Альфастрой». Адвокаты депутата со СМИ не общаются.
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