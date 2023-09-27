ФНС отсудила 825 млн рублей у арестованного депутата гордумы Челябинска Иванова

27 сентября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Требование налоговой инспекции о взыскании 825 млн 659 тысяч рублей включили в реестр претензий кредиторов к фирме «АльфаСтрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Такое решение принял 27 сентября Арбитражный суд региона. «В рамках дела о банкротстве ООО „АльфаСтрой“ в заседании 27 сентября было назначено заявление Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району Челябинска о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 825 млн 659 тысяч 177 рублей (с учетом уточнения). Требование ФНС признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Почти миллиардный иск к компании Иванова налоговики подготовили в июле. Ранее они добились в суде признания почти 300-миллионого долга. Сам Иванов, как и его фирма, разорился. Заявление о личном банкротстве он подал, находясь в СИЗО. Депутат, как и его жена Татьяна Завгородняя, арестованы в рамках уголовных дел о налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Этому предшествовало разорение главного актива Иванова — фирмы «АльфаСтрой», объем претензий кредиторов к которой исчисляется миллиардными суммами. Представители Иванова и Завгородней с прессой не общаются. Имущество супругов выставлено на распродажу в счет погашения их долгов.