15 ноября 2023

В Тюменской области один из самых дорогих бензинов среди регионов УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область на втором месте по стоимости бензина среди регионов УрФО Фото:

В Тюменской области зафиксировали одну из самых высоких цен на бензин среди регионов УрФО. Область занимает второе место после ЯНАО в этом рейтинге. Такие данные опубликованы на сайте Росстата.

«В Тюменской области стоимость марки бензина АИ-92 за литр составила 49,74 рубля, АИ-95 — 54,14 рублей, АИ-98 и выше — 68,34 рубля. Таким образом, цены разных марок бензина в области дороже, чем у всех других регионов, кроме ЯНАО», — указано в документе. Также цена дизельного топлива — 67,62 рубля заняла второе место после ХМАО.

Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован с 8 по 13 ноября в ЯНАО, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1%. На Ямале стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей.

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В Тюменской области зафиксировали одну из самых высоких цен на бензин среди регионов УрФО. Область занимает второе место после ЯНАО в этом рейтинге. Такие данные опубликованы на сайте Росстата. «В Тюменской области стоимость марки бензина АИ-92 за литр составила 49,74 рубля, АИ-95 — 54,14 рублей, АИ-98 и выше — 68,34 рубля. Таким образом, цены разных марок бензина в области дороже, чем у всех других регионов, кроме ЯНАО», — указано в документе. Также цена дизельного топлива — 67,62 рубля заняла второе место после ХМАО. Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован с 8 по 13 ноября в ЯНАО, Сахалинской и Ивановской областях — на 0,6%, 0,3% и 0,1%. На Ямале стоимость бензина марки АИ-92 составила 51,64 рубля, АИ-95 — 55,81 рублей, АИ-98 и выше — 70,83 рубля. Цена дизельного топлива — 66,80 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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