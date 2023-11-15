Курганские власти привлекут субподрядчиков для строительства домов в Логоушке

Субподрядчики займутся завершением строительства домов в курганской Логоушке для погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для завершения строительства домов погорельцам в Логоушке Кетовского округа Курганской области власти решили найти субподрядчиков. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В Логоушку 15 ноября приезжал замгубернатора Константин Ермаков. Вместе с главой Кетовского округа Олегом Язовских он осмотрел дома, которые еще не достроены. Чтобы работы двигались быстрее, принято решение после совещания с руководством подрядчика компании „Аспект“ — привлечь субподрядчиков», — говорится в посте.

По данным Язовских на середину октября в Логоушке завершили строительство пяти домов для погорельцев. Еще в десяти домах шли работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, велась внутренняя отделка помещений.