15 ноября 2023

Курганские власти придумали как ускорить строительство домов для погорельцев. Видео

Курганские власти привлекут субподрядчиков для строительства домов в Логоушке
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, логоушка
Субподрядчики займутся завершением строительства домов в курганской Логоушке для погорельцев Фото:

Для завершения строительства домов погорельцам в Логоушке Кетовского округа Курганской области власти решили найти субподрядчиков. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В Логоушку 15 ноября приезжал замгубернатора Константин Ермаков. Вместе с главой Кетовского округа Олегом Язовских он осмотрел дома, которые еще не достроены. Чтобы работы двигались быстрее, принято решение после совещания с руководством подрядчика компании „Аспект“ — привлечь субподрядчиков», — говорится в посте.

По данным Язовских на середину октября в Логоушке завершили строительство пяти домов для погорельцев. Еще в десяти домах шли работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, велась внутренняя отделка помещений.

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Для завершения строительства домов погорельцам в Логоушке Кетовского округа Курганской области власти решили найти субподрядчиков. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В Логоушку 15 ноября приезжал замгубернатора Константин Ермаков. Вместе с главой Кетовского округа Олегом Язовских он осмотрел дома, которые еще не достроены. Чтобы работы двигались быстрее, принято решение после совещания с руководством подрядчика компании „Аспект“ — привлечь субподрядчиков», — говорится в посте. По данным Язовских на середину октября в Логоушке завершили строительство пяти домов для погорельцев. Еще в десяти домах шли работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, велась внутренняя отделка помещений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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