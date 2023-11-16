Сколько праздничных дней будет в январе 2024 года

SuperJob: 60% россиян поддержали длинные новогодние каникулы в 2024 году

Россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать с 30 декабря по 8 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предстоящие новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, 60% россиян поддержали десятидневные праздничные дни в январе. URA.RU подробнее рассказывает о праздничных выходных в 2024 году.

Новогодние каникулы в январе 2024 года

В новогодние праздники россияне будет отдыхать 10 дней. Нерабочие дни начнутся с 30 декабря. Это связано с тем, что последние два дня 2023 года выпадают на выходные дни. Сами праздники продлятся до 8 января 2024 года. Отмечается, что выходной день с субботы, 6 января, перенесется на 10 мая 2024 года. А 7 января — на вторник 31 декабря.

Реакция россиян на длинные выходные

Сервис для поиска работы SuperJob провел опрос с целью выяснения реакции россиян на длинные праздничные дни в январе 2024 года. В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. Данные исследования имеются в распоряжении РБК.

В результате опроса 60% трудоустроенных россиян одобрили длинные январские каникулы. Причем большая часть из них — это молодые люди до 34 лет. В ходе опроса выяснилось, что россиянам не хватает выходных и отпускных дней.

Отрицательно восприняли длинные выходные 15% опрошенных граждан. Они выступили с инициативой о переносе части выходных с новогоднего периода на майские праздники. Большая часть из тех, кто против длинных праздников, — люди старшего поколения (от 45 лет и старше). Остальная часть респондентов нейтрально отнеслась к длинным выходным.

Праздники в 2024 году в целом

В 2024 году россиян ожидает 248 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней. В феврале запланировано три выходных в честь Дня защитника Отечества (23-25 февраля), столько же — в честь 8 Марта (с 8 по 10 марта). На майские праздники в общей сложности будет восемь нерабочих дней: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В честь Дня России 12 июня будет один выходной. Также праздничными будут 3 и 4 ноября.