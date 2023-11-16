Почему регионам РФ установили разные пределы роста платы за ЖКХ

Финансист Переславский: разброс цен за ЖКХ в регионах связан с доходом населения

Разница цены за услуги ЖКХ в регионах обусловлена уровнем дохода населения и стоимостью ресурсов, заявил Николай Переславский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ проиндексировало цены за оплату услуг ЖКХ в зависимости от регионов. Разброс цен по регионам связан с уровнем доходов населения и стоимостью ресурсов. Об этом заявил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

«Существенный разброс цен за коммунальные услуги по регионам обусловлен несколькими факторами: степенью изношенности коммунальной инфраструктуры, стоимостью ресурсов и уровнем доходов населения. <…> В Москве самый высокий ВРП (валовой региональный продукт — прим. URA.RU) на душу населения, а в Ивановской области — один из самых низких ВРП на душу населения в Центральном федеральном округе»», — подчеркнул Николай Переславский в разговоре с «Ридус».

Эксперт также напомнил о льготах за услуги ЖКХ для семей с низким доходом, чей чек за коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода. Также в стране действуют льготы для пенсионеров, многодетных семей и ветеранов боевых действий, инвалидов и других групп.

На днях кабмин РФ утвердил индексы размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых цены тарифов могут колебаться. Это направлено на то, чтобы региональные власти не могли резко повышать цены на коммунальные услуги. Всего средний предельный рост тарифов составит 9,8—11% ежегодно на период с 2024 по 2028 годы. То есть, цены на услуги ЖКХ вырастут на 520-580 рублей.