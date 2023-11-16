The Guardian: ЕС планирует ввести санкции против сына Медведева

Сын Дмитрия Медведева Илья может попасть под ограничения ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейская комиссия ведет работу над 12-м пакетом антироссийских санкций. Ограничения планируют ввести против сына зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева Ильи, а также якобы родственника президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут британские журналисты.

«В расширенном санкционном списке есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», — пишет The Guardian. По мнению ЕС, сын Медведева проводил дезинформационную компанию в отношении Украины.

В список также хотят включить председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. На Западе ее считают якобы родственницей президента РФ Владимира Путина.

Страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. В настоящий момент ведется работа над 12-м пакетом ограничительных мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Запада наблюдается дефицит идей по новым санкциям. Этому способствует и адаптация РФ к внешним ограничениям, передает «Дни.ру».