Песков: у Запада наблюдается дефицит идей по новым санкциям против РФ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков уверен, что Запад продолжит придумывать новые санкции против РФ Фото:
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У США наблюдается явный дефицит идей относительно новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничений, о котором Штаты должны объявить в ближайшие сутки.

«Естественно, что США и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции [против России]. Хотя явно у них дефицит идей. На Западе есть понимание, что действующие санкции бьют по интересам тех, кто их ввел. Но мы розовых очков не носим: санкционное давление будет усиливаться», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям. «Даже в этих условиях мы пытаемся извлекать выгоду для себя», — отметил Песков.

Запад начал регулярно вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. РФ предпринимает усилия по обходу санкций, реализуя программы импортозамещения и параллельного импорта. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.

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У США наблюдается явный дефицит идей относительно новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничений, о котором Штаты должны объявить в ближайшие сутки. «Естественно, что США и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции [против России]. Хотя явно у них дефицит идей. На Западе есть понимание, что действующие санкции бьют по интересам тех, кто их ввел. Но мы розовых очков не носим: санкционное давление будет усиливаться», — заявил Песков. Он подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям. «Даже в этих условиях мы пытаемся извлекать выгоду для себя», — отметил Песков. Запад начал регулярно вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. РФ предпринимает усилия по обходу санкций, реализуя программы импортозамещения и параллельного импорта. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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