Песков: у Запада наблюдается дефицит идей по новым санкциям против РФ

У США наблюдается явный дефицит идей относительно новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничений, о котором Штаты должны объявить в ближайшие сутки.
«Естественно, что США и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции [против России]. Хотя явно у них дефицит идей. На Западе есть понимание, что действующие санкции бьют по интересам тех, кто их ввел. Но мы розовых очков не носим: санкционное давление будет усиливаться», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям. «Даже в этих условиях мы пытаемся извлекать выгоду для себя», — отметил Песков.
Запад начал регулярно вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. РФ предпринимает усилия по обходу санкций, реализуя программы импортозамещения и параллельного импорта. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.
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