Песков: у Запада наблюдается дефицит идей по новым санкциям против РФ

02 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Песков уверен, что Запад продолжит придумывать новые санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У США наблюдается явный дефицит идей относительно новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничений, о котором Штаты должны объявить в ближайшие сутки. «Естественно, что США и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции [против России]. Хотя явно у них дефицит идей. На Западе есть понимание, что действующие санкции бьют по интересам тех, кто их ввел. Но мы розовых очков не носим: санкционное давление будет усиливаться», — заявил Песков. Он подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям. «Даже в этих условиях мы пытаемся извлекать выгоду для себя», — отметил Песков. Запад начал регулярно вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. РФ предпринимает усилия по обходу санкций, реализуя программы импортозамещения и параллельного импорта. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.

У США наблюдается явный дефицит идей относительно новых санкций против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый пакет ограничений, о котором Штаты должны объявить в ближайшие сутки. «Естественно, что США и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции [против России]. Хотя явно у них дефицит идей. На Западе есть понимание, что действующие санкции бьют по интересам тех, кто их ввел. Но мы розовых очков не носим: санкционное давление будет усиливаться», — заявил Песков. Он подчеркнул, что российская экономика хорошо адаптировалась к ограничениям. «Даже в этих условиях мы пытаемся извлекать выгоду для себя», — отметил Песков. Запад начал регулярно вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. РФ предпринимает усилия по обходу санкций, реализуя программы импортозамещения и параллельного импорта. Президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление в дальнейшем будет только усиливаться.