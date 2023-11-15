Экс-начальник СКР Сургута защищает опального вице-мэра в суде

Антон Квасницкий покинул СКР пять лет назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-начальник СКР Сургута Антон Квасницкий защищает опального вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, который был уволен с должности из-за коррупционного скандала. Бывшего высокопоставленного чиновника обвинили в злоупотребление должностными полномочиями, растрате и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица, передает корреспондент URA.RU из суда, где проходит уголовное разбирательство против Асадулаева.

«Я не смотрел на должность своего клиента. Дело как дело. Юридических препятствий для участия в разбирательстве в связи с моим прежним местом работы нет. Так как никто из моих бывших коллег не вел уголовное дело», — сообщил Квасницкий.

При этом Квасницкий отметил, что ранее он не был знаком со своим подзащитным. «Во время работы в СК и после я даже не представлял о существовании Асадулаева. Тем более он работал в Сургутском районе, а я в городе, и мы не могли пересекаться», — добавил адвокат.

Ранее URA.RU сообщало, что претензии у силовиков к Асадуллаеву появились из-за его работы директором крупнейшего МУП района «УТВиВ №1». Вторым фигурантом уголовного дела стал главный инженер коммунального предприятия Игорь Стратечук. Они оба по решению суда были отправлены под арест.