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13:14
Губернатор Шумков вручил курганским больницам ключи от новых скорых. Фото, видео
2
12:51
Карта СВО на Украине 16 ноября: ВСУ потеряли 670 военных на шести направлениях
12:40
В долгострое Кургана начали доделывать стены в будущих квартирах. Видео
Глава курганского избиркома Скиндерев встретился с Путиным
11:44
В курганской школе почти сто сотрудников пострадали из-за задержки зарплаты
2
11:10
Курганец отсудил у автосалона деньги за услугу стоимостью 250 000 рублей
2
10:54
Из Курганской области в зону СВО отправят сапоги и печки. Фото
5
Председателя курганской окружной думы арестовали по делу о подкупе
10:25
В Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода
6
10:10
В курганском отделе ГИБДД, где ругался матом начальник, назначили нового руководителя
09:03
В курганском округе после ареста председателя думы выбрали нового спикера
Курганские силовики готовят массовые проверки из-за нотариусов, помогавших отмывать деньги. Инсайд
08:50
Мэрия курганского округа ищет по объявлению замглавы по экономике
6
08:09
Сколько праздничных дней будет в январе 2024 года. Инфографика
14
07:18
Льготы ветеранам СВО и их семьям заложили в бюджет Курганской области
Глава курганской ГИБДД раскритиковал работу автошкол
05:16
Фирма легендарного курганского бизнесмена на треть увеличила прибыль
12
03:25
Курганские власти придумали, как ускорить строительство домов для погорельцев. Видео
00:27
У курганской актрисы НТВ Доможировой появился фейк в Telegram. Скрин
3
Суициды среди молодежи испортили показатели курганским чиновникам
15 ноября 2023
22:13
Курганскую область наградили в рамках «Транспортной недели». Фото
3
21:52
Военкоры сообщили о тяжелых боях в ДНР: главное о спецоперации к вечеру 15 ноября
1
20:50
Курганский депутат ГД Ильтяков отправил консервы уральским морпехам в ДНР. Фото
1
Компания тюменского девелопера построит жилые дома рядом с озером в Кургане
20:23
Губернатор Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах
4
20:00
Уральский дорожник Муравьев: курганскую трассу к 2025 году сделают четырехполосной
7
19:40
Курганцы за месяц до Нового года забронировали почти все коттеджи
8
Шумков поручил отремонтировать старую школу в округе Курганской области. Фото
18:20
Курганский комросс раскритиковал установку православного памятника в горсаду
13
17:48
Курганский разведчик-пулеметчик погиб в зоне СВО. Фото
2
17:31
Жительница Казахстана стала россиянкой и устроилась на курганский мясокомбинат. Фото
2
Члены курганской КПРФ выбрали опасную тему для пиара
17:15
Курганский губернатор Шумков провел большое совещание с силовиками. Фото
6
17:08
На «Курганмашзаводе» нашли виновных в ЧП с погибшим сотрудником
1
16:32
Коммунисты проголосовали против проекта бюджета Курганской области
3
Замначальника курганского управления Росгвардии уволился со своей должности
16:21
Главврач курганской больницы представил своего заместителя. Видео
8
16:18
Олимпийская чемпионка из Курганской области получила должность на Ямале. Инсайд
17
16:00
Жительниц Тюмени зовут на службу по контракту
1
В Курганской области на треть сократят расходы бюджета на медицину. Скрин
15:35
Единороссы разыграют среди курганцев деньги перед Днем Конституции
3
14:25
Губернатор Шумков рассказал о строительстве дорог в Кургане. Фото
6
13:45
В Курганской области зафиксировали острую нехватку рабочего персонала
12
В Кургане обсуждают появление частной клиники на месте бывшего психдиспансера. Фото
12:39
Власти Кургана планируют по-новому ремонтировать дворы
7
12:34
В Госдуме рассказали, какие доплаты положены пенсионерам. Инфографика
19
12:21
Зек сдал двух курганцев, у которых заказал наркотики. Фото
5
В центре Кургана разморозили долгострой, который не могли закончить десятки лет
12:21
В центре Кургана рядом с качелями установили новый арт-объект. Фото
11
11:58
Курганским росгвардейцам вручили медали за СВО. Фото
3
11:49
В Кургане выросли доходы городского бюджета
5
Курганские чиновники затягивают строительство нового пункта для выявления нарушителей. Инсайд
11:38
ГИБДД усилит меры для снижения смертности на курганских дорогах. Видео
5
11:24
В Кургане возле вокзала устанавливают новый светофор. Фото
11
11:03
В микрорайоне Кургана на месяц закроют перекресток. Скрин
Топ-менеджера курганского завода обвинили в подкупе
10:57
Чиновник после предостережения прокуратуры изменил мнение об установке качелей в Кургане
26
10:20
Курганские водители заказывают легковые авто из Японии, несмотря на утильсбор
5
10:19
После дождей в Курганской области выпадет снег. Скрин
6
Губернатор Шумков обсудил развитие страны с православным олигархом Малофеевым. Фото
09:35
«Коммунисты России» представили возможного кандидата на выборы в гордуму Кургана
3
08:59
Саранский завод, который ремонтирует курганские БМП, набирает слесарей и токарей
2
07:08
В канун дня рождения Деда Мороза в Кургане будет дан старт новогодней кампании
1
На «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников
04:42
Курганские власти анонсировали проведение медицинской мегаконференции
15
00:29
Курганский депутат Ильтяков уличил главу федерации бокса в превышении полномочий
22