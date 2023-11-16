Baza: экс-командующий армией ВВС РФ найден мертвым

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Тело Владимира Свиридова нашли в его же доме, сообщает Baza (архивное фото) Фото:

Бывшего командующего армией Военно-воздушных сил и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщили источники Baza. Также известно о трупе женщины, найденном рядом со Свиридовым. Предположительно, погибшая — супруга экс-командующего.

«Тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. Причина гибели уточняется.

Сотрудники газовой службы провели замеры, в доме не обнаружено превышения допустимой концентрации вредных веществ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ответ на него ожидается.

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Бывшего командующего армией Военно-воздушных сил и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в собственном доме. Об этом сообщили источники Baza. Также известно о трупе женщины, найденном рядом со Свиридовым. Предположительно, погибшая — супруга экс-командующего. «Тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад», — пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на свои источники. Причина гибели уточняется. Сотрудники газовой службы провели замеры, в доме не обнаружено превышения допустимой концентрации вредных веществ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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