В курганской школе почти сто сотрудников пострадали из-за задержки зарплаты

Учитель школы №1 Щучья пожаловался на задержку зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работник школы №1 города Щучье в Курганской области пожаловался в гострудинспекцию на задержку выплаты зарплаты. Проверка подтвердила нарушение в отношении 97 сотрудников образовательного учреждения, сообщает гострудинспекция Курганской области.

«В ходе рассмотрения обращения работника МКОУ „Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Щучье“ установлено нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ, нарушение сроков выплаты заработной платы. Работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства РФ», — говорится в сообщении ведомства.

За задержку выплат работодатель обязан начислить компенсацию сотрудникам. Она должна быть не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки Центробанка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). В ответ на предостережение школа выплатила компенсацию 97 работникам, документы представлены в трудинспекцию.

По данным источника URA.RU из сферы образования, задержка в выплате зарплаты возникла из-за того, что школа переоформляла электронную цифровую подпись (ЭЦП). Источник подтвердил, что компенсация выплачена.

Ранее URA.RU писало, что бывший директор школы №1 в Щучье стал замглавы округа Курганской области. Павел Самохвалов исполняет обязанности начальника управления социального развития администрации Щучанского округа с 3 октября 2023 года.