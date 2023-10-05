Директор школы, который жаловался на чиновников, стал замглавы курганского округа

Бывший директор школы в Щучье стал замглавы округа Курганской области

06 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Павел Самохвалов возглавил управление соцразвития Щучанского округа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Щучье Курганской области бывший директор школы №1 Павел Самохвалов возглавил управление социального развития администрации Щучанского округа. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Самохвалов. «Я исполняю обязанности заместителя главы Щучанского муниципального округа — начальника управления социального развития с 3 октября. Первостепенный вопрос — отопительный сезон в социальных учреждениях. Вчера проехал по объектам: все котельные восстановлены и готовы к работе, документы подготовлены, в ближайшие дни тепло поступит в соцучреждения», — сказал Самохвалов. Ранее управлением соцразвития администрации Щучанского округа руководила Лариса Лаврова. Связаться с Лавровой оперативно URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет номера телефона бывшей чиновницы. По информации администрации округа, Лаврова уволилась по собственному желанию. Представители педагогического сообщества Щучья высказывали претензии к работе Лавровой и ее подчиненного — начальника отдела образования округа Юрия Кожевникова, писали обращения в редакцию URA.RU. Директора нескольких школ были на грани увольнения. Павел Самохвалов, будучи директором школы №1 Щучья, написал на чиновников жалобу в прокуратуру. Позже Кожевников и Лаврова уволились по собственному желанию. Уволенный директор школы №3 Оксана Самохвалова восстановилась на работе по решению суда. Супруги Павел и Оксана Самохваловы приехали в Щучье из Челябинка в декабре 2022 года, молодые специалисты работали директорами школ Щучья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Щучье Курганской области бывший директор школы №1 Павел Самохвалов возглавил управление социального развития администрации Щучанского округа. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Самохвалов. «Я исполняю обязанности заместителя главы Щучанского муниципального округа — начальника управления социального развития с 3 октября. Первостепенный вопрос — отопительный сезон в социальных учреждениях. Вчера проехал по объектам: все котельные восстановлены и готовы к работе, документы подготовлены, в ближайшие дни тепло поступит в соцучреждения», — сказал Самохвалов. Ранее управлением соцразвития администрации Щучанского округа руководила Лариса Лаврова. Связаться с Лавровой оперативно URA.RU не удалось: в распоряжении редакции нет номера телефона бывшей чиновницы. По информации администрации округа, Лаврова уволилась по собственному желанию. Представители педагогического сообщества Щучья высказывали претензии к работе Лавровой и ее подчиненного — начальника отдела образования округа Юрия Кожевникова, писали обращения в редакцию URA.RU. Директора нескольких школ были на грани увольнения. Павел Самохвалов, будучи директором школы №1 Щучья, написал на чиновников жалобу в прокуратуру. Позже Кожевников и Лаврова уволились по собственному желанию. Уволенный директор школы №3 Оксана Самохвалова восстановилась на работе по решению суда. Супруги Павел и Оксана Самохваловы приехали в Щучье из Челябинка в декабре 2022 года, молодые специалисты работали директорами школ Щучья.