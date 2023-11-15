15 ноября 2023

Свердловскому блогеру, у которого жена погибла в ДТП, скидываются на похороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Супруга Александра Лещева попала в аварию 15 ноября (архивное фото) Фото:

Подписчики блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, чья супруга Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе, скидывают деньги на похороны. Номер счета мужчина указал в соцсетях.

«Сейчас поехал в Краснотурьинск. Завтра обещают Вику нам отдать, ребята поедут в Екатеринбург забирать мою Викторию Андреевну. <…> По поводу помощи, ребята, [вы мне] пишите, звоните. Кто хочет помочь, к моему номеру привязан Сбербанк, хотите — можете поддержать. Сейчас предстоит очень тяжелый путь, я не представляю», — сказал Лещев на видео, которое опубликовал в соцсетях.

Блогер добавил, что насчет поддержки ему звонили из Германии и Америки. «Извините, что вчера отказывал вам, я ничего не соображал, сегодня понемногу прихожу в себя», — заявил мужчина.

Супруга Лещева погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе. Всего пострадало восемь человек.

В семье Лещевых подрастает дочь Алиса. Блогер пока не рассказывал ей о трагедии. Сам Александр готовится к похоронам. В соцсетях он обещал рассказать дату и место похорон.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подписчики блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, чья супруга Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе, скидывают деньги на похороны. Номер счета мужчина указал в соцсетях. «Сейчас поехал в Краснотурьинск. Завтра обещают Вику нам отдать, ребята поедут в Екатеринбург забирать мою Викторию Андреевну. <…> По поводу помощи, ребята, [вы мне] пишите, звоните. Кто хочет помочь, к моему номеру привязан Сбербанк, хотите — можете поддержать. Сейчас предстоит очень тяжелый путь, я не представляю», — сказал Лещев на видео, которое опубликовал в соцсетях. Блогер добавил, что насчет поддержки ему звонили из Германии и Америки. «Извините, что вчера отказывал вам, я ничего не соображал, сегодня понемногу прихожу в себя», — заявил мужчина. Супруга Лещева погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе. Всего пострадало восемь человек. В семье Лещевых подрастает дочь Алиса. Блогер пока не рассказывал ей о трагедии. Сам Александр готовится к похоронам. В соцсетях он обещал рассказать дату и место похорон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...