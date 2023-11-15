Свердловскому блогеру, у которого жена погибла в ДТП, скидываются на похороны

16 ноября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Супруга Александра Лещева попала в аварию 15 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подписчики блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, чья супруга Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе, скидывают деньги на похороны. Номер счета мужчина указал в соцсетях. «Сейчас поехал в Краснотурьинск. Завтра обещают Вику нам отдать, ребята поедут в Екатеринбург забирать мою Викторию Андреевну. <…> По поводу помощи, ребята, [вы мне] пишите, звоните. Кто хочет помочь, к моему номеру привязан Сбербанк, хотите — можете поддержать. Сейчас предстоит очень тяжелый путь, я не представляю», — сказал Лещев на видео, которое опубликовал в соцсетях. Блогер добавил, что насчет поддержки ему звонили из Германии и Америки. «Извините, что вчера отказывал вам, я ничего не соображал, сегодня понемногу прихожу в себя», — заявил мужчина. Супруга Лещева погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе. Всего пострадало восемь человек. В семье Лещевых подрастает дочь Алиса. Блогер пока не рассказывал ей о трагедии. Сам Александр готовится к похоронам. В соцсетях он обещал рассказать дату и место похорон.

Подписчики блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, чья супруга Виктория погибла в ДТП на свердловской трассе, скидывают деньги на похороны. Номер счета мужчина указал в соцсетях. «Сейчас поехал в Краснотурьинск. Завтра обещают Вику нам отдать, ребята поедут в Екатеринбург забирать мою Викторию Андреевну. <…> По поводу помощи, ребята, [вы мне] пишите, звоните. Кто хочет помочь, к моему номеру привязан Сбербанк, хотите — можете поддержать. Сейчас предстоит очень тяжелый путь, я не представляю», — сказал Лещев на видео, которое опубликовал в соцсетях. Блогер добавил, что насчет поддержки ему звонили из Германии и Америки. «Извините, что вчера отказывал вам, я ничего не соображал, сегодня понемногу прихожу в себя», — заявил мужчина. Супруга Лещева погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе. Всего пострадало восемь человек. В семье Лещевых подрастает дочь Алиса. Блогер пока не рассказывал ей о трагедии. Сам Александр готовится к похоронам. В соцсетях он обещал рассказать дату и место похорон.