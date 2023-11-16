Глава МИД Британии начал работу в новой должности со встречи с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Дэвид Кэмерон посетил Украину Фото:

Нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон начал свою работу на новом посту с рабочей поездки на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом написал украинский лидер в своем telegram-канале.

«Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Камерон <…> совершил на Украину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил Великобританию за поддержку. Украинский президент уточнил, что они с Кэмероном обсудили вооружение, усиление противовоздушной обороны и восстановление инфраструктуры страны.

Кэмерон был назначен на должность главы МИД Великобритании 13 ноября. До 2016 года он занимал пост премьер-министра страны. После своего назначения Кэмерон заявил о важности поддержки своих союзников, имея в виду Израиль и Украину. Ожидается, что новый министр иностранных дел будет следовать генеральной линии Британии в отношении России, пишет RT.

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Нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон начал свою работу на новом посту с рабочей поездки на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом написал украинский лидер в своем telegram-канале. «Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Камерон <…> совершил на Украину», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он поблагодарил Великобританию за поддержку. Украинский президент уточнил, что они с Кэмероном обсудили вооружение, усиление противовоздушной обороны и восстановление инфраструктуры страны. Кэмерон был назначен на должность главы МИД Великобритании 13 ноября. До 2016 года он занимал пост премьер-министра страны. После своего назначения Кэмерон заявил о важности поддержки своих союзников, имея в виду Израиль и Украину. Ожидается, что новый министр иностранных дел будет следовать генеральной линии Британии в отношении России, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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