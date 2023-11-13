Что известно о новом главе МИД Великобритании, и как он относится к России

Новым главой МИД Великобритании стал Джеймс Кэмерон

13 ноября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Кэмерон назначен на пост главы МИД 13 ноября 2023 года Фото: Ron Sachs\Zuma\TASS Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 13 ноября 2023 года назначен на должность главы МИД. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли. URA.RU приводит биографию нынешнего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Рождение, юность и начало карьеры Дэвид Уильям Доналд Кэмерон родился 9 октября 1966 года на территории графства Оксфордшир. Его отец являлся прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV и работал биржевым маклером. Мать — дочь баронета. С 1979 по 1985 год Кэмерон учился в Итонском колледже. А в 1985 году поступил в Оксфорд, чтобы изучать политику, экономику и философию. Он окончил университет в 1988 году. Дэвид Кэмерон работал в исследовательском центре Консервативной партии с 1988 по 1992 год. Этот центр готовит брифинги для парламентских дебатов и занимается разработкой партийной стратегии. В 1992 году Кэмерон был назначен на должность специального советника министра финансов. Через год он стал советником министра внутренних дел. С 1994 по 2001 года Кэмерон возглавлял отдел корпоративных связей в британской медиакомпании Carlton Communications. Кроме того, он входил в состав исполнительного совета. В 2001 году его избрали членом Палаты общин британского парламента. Он возглавил специальный комитет по внутренним делам. В 2003 году Кэмерон стал заместителем председателя Консервативной партии, а в мае 2005 года — «теневым» министром образования и ремесел. Роль лидера Консервативной партии, премьер-министра и главы МИД Дэвид Кэмерон занял пост лидера Консервативной партии в декабре 2005 года. Политику удалось привести партию к победе на парламентских выборах в 2010 году. Уже в мае этого года он стал самым молодым премьер-министром Британии с ХIХ века. Кроме того, Кэмерон был назначен первым лордом казначейства и занял пост министра по делам госслужбы. При политике нового премьер-министра уровень безработицы сократился до 5,1%. А инфляция дошла до почти нулевой отметки. Дэвид Кэмерон в 2013 году установил равные права по наследованию престола для королевской семьи. Теперь это могли делать и мужчины, и женщины по старшинству. Хотя ранее предпочтение в качестве наследника престола отдавалось мужчинам. В апреле 2016 года в связи со скандалом о Панамских документах, которые опубликовал Международный консорциум журналистских расследований, оппозиция потребовала отставки Кэмерона. Он сам решил уйти с поста премьер-министра после того, как большинство британцев высказались за выход страны из Евросоюза. Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона на посту 13 июля 2016 года. 13 ноября 2023 года бывший премьер сменил Джеймса Клеверли. Кэмерон назначен на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака. Отношение Кэмерона к России Еще находясь на должности премьера, Кэмерон занимал антироссийскую позицию. Он выступал за продолжение санкционного давления на РФ. В 2015 году бывший премьер-министр заявил, что политика, которой пользуется Россия, представляет угрозу для Европы. После начала СВО Кэмерон выступил за ужесточение ужесточить санкций. В 2019 году Кэмерон опубликовал мемуары, в которых вспоминал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал сборник «Под запись». Политик сообщил, что во время личной беседы Путин намекнул ему о том, что не полностью верит в демократический режим. Кроме того, экс-премьер назвал президента России «националистом старой закалки». Заявление Кэмерона об Украине и Ближнем Востоке После того как прозвучало официальное объявление о назначении Кэмерона на должность главы министра иностранных дел, он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) первое заявление. «Мы столкнулись с устрашающими международными вызовами, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных перемен наиболее важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан», — говорится в посте . Таким образом нынешний глава МИД прокомментировал ситуацию в мире. Кроме того, он определил цели внешней политики страны в ближайшем будущем. В них вошли поддержка союзников Великобритании и другие задачи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 13 ноября 2023 года назначен на должность главы МИД. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли. URA.RU приводит биографию нынешнего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Дэвид Уильям Доналд Кэмерон родился 9 октября 1966 года на территории графства Оксфордшир. Его отец являлся прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV и работал биржевым маклером. Мать — дочь баронета. С 1979 по 1985 год Кэмерон учился в Итонском колледже. А в 1985 году поступил в Оксфорд, чтобы изучать политику, экономику и философию. Он окончил университет в 1988 году. Дэвид Кэмерон работал в исследовательском центре Консервативной партии с 1988 по 1992 год. Этот центр готовит брифинги для парламентских дебатов и занимается разработкой партийной стратегии. В 1992 году Кэмерон был назначен на должность специального советника министра финансов. Через год он стал советником министра внутренних дел. С 1994 по 2001 года Кэмерон возглавлял отдел корпоративных связей в британской медиакомпании Carlton Communications. Кроме того, он входил в состав исполнительного совета. В 2001 году его избрали членом Палаты общин британского парламента. Он возглавил специальный комитет по внутренним делам. В 2003 году Кэмерон стал заместителем председателя Консервативной партии, а в мае 2005 года — «теневым» министром образования и ремесел. Дэвид Кэмерон занял пост лидера Консервативной партии в декабре 2005 года. Политику удалось привести партию к победе на парламентских выборах в 2010 году. Уже в мае этого года он стал самым молодым премьер-министром Британии с ХIХ века. Кроме того, Кэмерон был назначен первым лордом казначейства и занял пост министра по делам госслужбы. При политике нового премьер-министра уровень безработицы сократился до 5,1%. А инфляция дошла до почти нулевой отметки. Дэвид Кэмерон в 2013 году установил равные права по наследованию престола для королевской семьи. Теперь это могли делать и мужчины, и женщины по старшинству. Хотя ранее предпочтение в качестве наследника престола отдавалось мужчинам. В апреле 2016 года в связи со скандалом о Панамских документах, которые опубликовал Международный консорциум журналистских расследований, оппозиция потребовала отставки Кэмерона. Он сам решил уйти с поста премьер-министра после того, как большинство британцев высказались за выход страны из Евросоюза. Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона на посту 13 июля 2016 года. 13 ноября 2023 года бывший премьер сменил Джеймса Клеверли. Кэмерон назначен на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака. Еще находясь на должности премьера, Кэмерон занимал антироссийскую позицию. Он выступал за продолжение санкционного давления на РФ. В 2015 году бывший премьер-министр заявил, что политика, которой пользуется Россия, представляет угрозу для Европы. После начала СВО Кэмерон выступил за ужесточение ужесточить санкций. В 2019 году Кэмерон опубликовал мемуары, в которых вспоминал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал сборник «Под запись». Политик сообщил, что во время личной беседы Путин намекнул ему о том, что не полностью верит в демократический режим. Кроме того, экс-премьер назвал президента России «националистом старой закалки». После того как прозвучало официальное объявление о назначении Кэмерона на должность главы министра иностранных дел, он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) первое заявление. Таким образом нынешний глава МИД прокомментировал ситуацию в мире. Кроме того, он определил цели внешней политики страны в ближайшем будущем. В них вошли поддержка союзников Великобритании и другие задачи.