16 ноября 2023

Курганский ветеран ЧВК «Вагнер» показал детям, каким оружием пользуются в зоне СВО. Фото

Участник СВО из Кургана «Ходжер» провел встречу с курганскими школьниками
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Боец ЧВК «Вагнер» провел встречу со школьниками из Кургана Фото:
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Бывший курганский боец ЧВК «Вагнер» и участник СВО с позывным «Ходжер» провел встречу с учащимися школы №41 и показал, каким оружием пользуются на фронте. Об этом сообщается в группе Центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте».

«Участник СВО с позывным „Ходжер“, награжденный медалью „За отвагу“, провел классный час с учащимися школы №41. В ходе встречи боец рассказал о буднях военнослужащих и ответил на вопросы школьников», — сообщается в группе центра. Также участник спецоперации показал ребятам автоматы, гранатометы и другое военное снаряжение. Все желающие смогли сфотографироваться с бойцом вместе с оружием.

Участник СВО встретился с учениками школы №41
Участник СВО встретился с учениками школы №41
Фото:
Военнослужащий показал ученикам оружие и снаряжение, которое используется на фронте
Военнослужащий показал ученикам оружие и снаряжение, которое используется на фронте
Фото:

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Бывший курганский боец ЧВК «Вагнер» и участник СВО с позывным «Ходжер» провел встречу с учащимися школы №41 и показал, каким оружием пользуются на фронте. Об этом сообщается в группе Центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «Участник СВО с позывным „Ходжер“, награжденный медалью „За отвагу“, провел классный час с учащимися школы №41. В ходе встречи боец рассказал о буднях военнослужащих и ответил на вопросы школьников», — сообщается в группе центра. Также участник спецоперации показал ребятам автоматы, гранатометы и другое военное снаряжение. Все желающие смогли сфотографироваться с бойцом вместе с оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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