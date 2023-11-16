Бывший курганский боец ЧВК «Вагнер» и участник СВО с позывным «Ходжер» провел встречу с учащимися школы №41 и показал, каким оружием пользуются на фронте. Об этом сообщается в группе Центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте».
«Участник СВО с позывным „Ходжер“, награжденный медалью „За отвагу“, провел классный час с учащимися школы №41. В ходе встречи боец рассказал о буднях военнослужащих и ответил на вопросы школьников», — сообщается в группе центра. Также участник спецоперации показал ребятам автоматы, гранатометы и другое военное снаряжение. Все желающие смогли сфотографироваться с бойцом вместе с оружием.
Участник СВО встретился с учениками школы №41
Фото: группа «Центр УРАГАН Курган» в соцсети «ВКонтакте»
Военнослужащий показал ученикам оружие и снаряжение, которое используется на фронте
Фото: группа «Центр УРАГАН Курган» в соцсети «ВКонтакте»
Бывший курганский боец ЧВК «Вагнер» и участник СВО с позывным «Ходжер» провел встречу с учащимися школы №41 и показал, каким оружием пользуются на фронте. Об этом сообщается в группе Центра начальной военной подготовки «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «Участник СВО с позывным „Ходжер“, награжденный медалью „За отвагу“, провел классный час с учащимися школы №41. В ходе встречи боец рассказал о буднях военнослужащих и ответил на вопросы школьников», — сообщается в группе центра. Также участник спецоперации показал ребятам автоматы, гранатометы и другое военное снаряжение. Все желающие смогли сфотографироваться с бойцом вместе с оружием.