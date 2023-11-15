Власти Перми предложили многодетным земли в деревне за 300 км от города

16 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Многодетным предложено строить дома на севере Прикамья Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Перми предлагают многодетным семьям для освоения земельные участки на севере региона. Самые дальние из них расположены в селе Вильгорт Чердынского округа, что в 318 км от Перми. Также можно получить землю для строительства дома Юсьвинском, Кочевском и ряде других округов, говорится на сайте мэрии. «В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — 8 участков, в Чердынском — 5 участков, по 3 участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и 1 участок в Кунгурском округе. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства», — указано в сообщении. Как ранее рассказывало URA.RU, власти не готовы раздавать многодетным семьям земли непосредственно в Перми или рядом с городом. Еще в 2021 году глава Пермского района Владимир Цветов говорил, что у муниципалитета нет земельных участков для многодетных, расположенных в черте населенных пунктов. Этой осенью по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решено выделять земли также и некоторым участникам спецоперации.

Власти Перми предлагают многодетным семьям для освоения земельные участки на севере региона. Самые дальние из них расположены в селе Вильгорт Чердынского округа, что в 318 км от Перми. Также можно получить землю для строительства дома Юсьвинском, Кочевском и ряде других округов, говорится на сайте мэрии. «В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — 8 участков, в Чердынском — 5 участков, по 3 участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и 1 участок в Кунгурском округе. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства», — указано в сообщении. Как ранее рассказывало URA.RU, власти не готовы раздавать многодетным семьям земли непосредственно в Перми или рядом с городом. Еще в 2021 году глава Пермского района Владимир Цветов говорил, что у муниципалитета нет земельных участков для многодетных, расположенных в черте населенных пунктов. Этой осенью по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решено выделять земли также и некоторым участникам спецоперации.