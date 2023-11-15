15 ноября 2023

Власти Перми предложили многодетным земли в деревне за 300 км от города

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, снег, зима, деревня, дом, вид сверху
Многодетным предложено строить дома на севере Прикамья Фото:

Власти Перми предлагают многодетным семьям для освоения земельные участки на севере региона. Самые дальние из них расположены в селе Вильгорт Чердынского округа, что в 318 км от Перми. Также можно получить землю для строительства дома Юсьвинском, Кочевском и ряде других округов, говорится на сайте мэрии.

«В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — 8 участков, в Чердынском — 5 участков, по 3 участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и 1 участок в Кунгурском округе. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства», — указано в сообщении.

Как ранее рассказывало URA.RU, власти не готовы раздавать многодетным семьям земли непосредственно в Перми или рядом с городом. Еще в 2021 году глава Пермского района Владимир Цветов говорил, что у муниципалитета нет земельных участков для многодетных, расположенных в черте населенных пунктов. Этой осенью по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решено выделять земли также и некоторым участникам спецоперации.

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Власти Перми предлагают многодетным семьям для освоения земельные участки на севере региона. Самые дальние из них расположены в селе Вильгорт Чердынского округа, что в 318 км от Перми. Также можно получить землю для строительства дома Юсьвинском, Кочевском и ряде других округов, говорится на сайте мэрии. «В Добрянском городском округе выделено 11 участков, в Ильинском — 8 участков, в Чердынском — 5 участков, по 3 участка — в Юсьвинском и Кочевском муниципальных округах и 1 участок в Кунгурском округе. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства и садоводства», — указано в сообщении. Как ранее рассказывало URA.RU, власти не готовы раздавать многодетным семьям земли непосредственно в Перми или рядом с городом. Еще в 2021 году глава Пермского района Владимир Цветов говорил, что у муниципалитета нет земельных участков для многодетных, расположенных в черте населенных пунктов. Этой осенью по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина решено выделять земли также и некоторым участникам спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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