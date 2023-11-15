15 ноября 2023

Новым замначальника курганской Росгвардии станет замкомандира местного СОБР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Новым замначальника курганской Росгвардии станет командир СОБР Фото:

Новым заместителем начальника курганского управления Росгвардии назначат замкомандира местного СОБР Виталия Барабаша. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству.

«Полковник Виталий Барабаш будет заместителем начальника территориального управления войск национальной гвардии», — рассказали источники. Он заменит вышедшего на пенсию Николая Суханова, который занимал должность с 2017 года.

Ранее выдвигались версии, что на место заместителя начальник управления Олег Охрименко подыскивает иногородних силовиков. Однако из-за недостатка кадров ему придется назначить замом одного из руководителей СОБР. «Барабаш — строгий и требовательный руководитель, он будет достойной заменой Суханову», — говорят источники.

Редакция обратилась в пресс-службу управления региональной Росгвардии за разъяснениями. В ведомстве от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии по Курганской области уволился один из руководителей. На пенсию вышел замначальника управления Николай Суханов.

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Новым заместителем начальника курганского управления Росгвардии назначат замкомандира местного СОБР Виталия Барабаша. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству. «Полковник Виталий Барабаш будет заместителем начальника территориального управления войск национальной гвардии», — рассказали источники. Он заменит вышедшего на пенсию Николая Суханова, который занимал должность с 2017 года. Ранее выдвигались версии, что на место заместителя начальник управления Олег Охрименко подыскивает иногородних силовиков. Однако из-за недостатка кадров ему придется назначить замом одного из руководителей СОБР. «Барабаш — строгий и требовательный руководитель, он будет достойной заменой Суханову», — говорят источники. Редакция обратилась в пресс-службу управления региональной Росгвардии за разъяснениями. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии по Курганской области уволился один из руководителей. На пенсию вышел замначальника управления Николай Суханов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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