Новым замначальника курганской Росгвардии станет замкомандира местного СОБР. Инсайд

16 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Новым замначальника курганской Росгвардии станет командир СОБР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новым заместителем начальника курганского управления Росгвардии назначат замкомандира местного СОБР Виталия Барабаша. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству. «Полковник Виталий Барабаш будет заместителем начальника территориального управления войск национальной гвардии», — рассказали источники. Он заменит вышедшего на пенсию Николая Суханова, который занимал должность с 2017 года. Ранее выдвигались версии, что на место заместителя начальник управления Олег Охрименко подыскивает иногородних силовиков. Однако из-за недостатка кадров ему придется назначить замом одного из руководителей СОБР. «Барабаш — строгий и требовательный руководитель, он будет достойной заменой Суханову», — говорят источники. Редакция обратилась в пресс-службу управления региональной Росгвардии за разъяснениями. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии по Курганской области уволился один из руководителей. На пенсию вышел замначальника управления Николай Суханов.

Новым заместителем начальника курганского управления Росгвардии назначат замкомандира местного СОБР Виталия Барабаша. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству. «Полковник Виталий Барабаш будет заместителем начальника территориального управления войск национальной гвардии», — рассказали источники. Он заменит вышедшего на пенсию Николая Суханова, который занимал должность с 2017 года. Ранее выдвигались версии, что на место заместителя начальник управления Олег Охрименко подыскивает иногородних силовиков. Однако из-за недостатка кадров ему придется назначить замом одного из руководителей СОБР. «Барабаш — строгий и требовательный руководитель, он будет достойной заменой Суханову», — говорят источники. Редакция обратилась в пресс-службу управления региональной Росгвардии за разъяснениями. В ведомстве от комментариев воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии по Курганской области уволился один из руководителей. На пенсию вышел замначальника управления Николай Суханов.