Новым заместителем начальника курганского управления Росгвардии назначат замкомандира местного СОБР Виталия Барабаша. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству.
«Полковник Виталий Барабаш будет заместителем начальника территориального управления войск национальной гвардии», — рассказали источники. Он заменит вышедшего на пенсию Николая Суханова, который занимал должность с 2017 года.
Ранее выдвигались версии, что на место заместителя начальник управления Олег Охрименко подыскивает иногородних силовиков. Однако из-за недостатка кадров ему придется назначить замом одного из руководителей СОБР. «Барабаш — строгий и требовательный руководитель, он будет достойной заменой Суханову», — говорят источники.
Редакция обратилась в пресс-службу управления региональной Росгвардии за разъяснениями. В ведомстве от комментариев воздержались.
Ранее URA.RU сообщало, что в управлении Росгвардии по Курганской области уволился один из руководителей. На пенсию вышел замначальника управления Николай Суханов.
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