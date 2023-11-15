Прокуратура Челябинска взяла под контроль дело гибели студента в ДТП с автобусом

Прокуратура Челябинска проконтролирует ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором под колесами автобуса погиб студент университета. Об этом 16 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«ДТП произошло 13 ноября в 17:40. Водитель автобуса „ЛИАЗ“ на проспекте Ленина, поворачивая направо, допустил наезд на 20-летнего пешехода. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено в следственном отделе по расследованию ДТП СУ УМВД по Челябинску», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Студент получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По информации URA.RU, за рулем автобуса был уроженец ближнего зарубежья, год назад оформивший российское гражданство. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой города на контроль.
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