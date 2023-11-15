Глава пермского отделения эсеров высказалась о лишении мандата Лисняка

Пермские эсеры изучают решение комиссии о лишении мандата Лисняка

16 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Эсеров не позвали на заседание комиссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель реготделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника Куликова прокомментировала решение комиссии заксобрания, согласно которому члена фракции эсеров Илью Лисняка хотят лишить мандата. В беседе с URA.RU она заявила, что справедливоросы в рассмотрении вопроса не участвовали. «Представители фракции на заседание комиссии не приглашались, в рассмотрении данного вопроса не участвовали. Будем знакомиться с материалами и доводами, на основании которых было принято такое решение», — ответила Куликова на вопрос, поддержит ли она предложение о лишении мандата Лисняка на пленарном заседании. Илью Лисняка хотят лишить мандата за нарушения в декларации о доходах, а также за прогулы заседания. Он является фигурантом уголовного дела о вымогательстве, весной уехал из страны.

Руководитель реготделения «Справедливой России» в Пермском крае Вероника Куликова прокомментировала решение комиссии заксобрания, согласно которому члена фракции эсеров Илью Лисняка хотят лишить мандата. В беседе с URA.RU она заявила, что справедливоросы в рассмотрении вопроса не участвовали. «Представители фракции на заседание комиссии не приглашались, в рассмотрении данного вопроса не участвовали. Будем знакомиться с материалами и доводами, на основании которых было принято такое решение», — ответила Куликова на вопрос, поддержит ли она предложение о лишении мандата Лисняка на пленарном заседании. Илью Лисняка хотят лишить мандата за нарушения в декларации о доходах, а также за прогулы заседания. Он является фигурантом уголовного дела о вымогательстве, весной уехал из страны.