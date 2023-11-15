Под Екатеринбургом сделают экономическую зону, где китайцы будут собирать машины

Рядом с транспортно-логистическим центром «Уральский» под Екатеринбургом планируется открыть особую экономическую зону, где сначала китайские компании, а впоследствии отечественные смогут собирать бытовую технику и автомобили. В 2024 году планируется завезти сюда первых китайских резидентов, рассказал на полях форума «Города России» директоров «Екатеринбургского транспортного терминала», который является оператором ТЛЦ, Александр Кахидзе.
«Нельзя постоянно возить [технику и машины] из-за рубежа. Есть планы по открытию уже в 2024 году особой экономической зоны, договоримся с китайскими коллегами, кто будет здесь собирать. Начнем с небольшой локализации производств и постепенно будет приближаться к 50-70%. Приходили бы машины-комплекты и собирались бы здесь. Перенесем налоги в регион», — отметил Кахидзе.
В июле 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение создать проект «Сухой порт». Он даст возможность быстро обрабатывать и транспортировать железнодорожные и автомобильные грузы. К 1 ноября реализовали один из этапов проекта — открыли транспортно-логистический центр «Уральский». В январе концепцию проекта представляли участникам отрасли, и те высказывали две главные претензии. Одна из них — о том, что проект не совсем понятен.
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