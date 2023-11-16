Свердловских наркокурьеров, приславших гроб с головой семье, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчины пробудут под стражей до 10 января 2024 года Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) двух курьеров, которые прислали семье гроб с головой свиньи по указу наркодилеров, отправили под стражу до 10 января 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде.

История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи.

Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодилеров.

«Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) двух курьеров, которые прислали семье гроб с головой свиньи по указу наркодилеров, отправили под стражу до 10 января 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде. История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи. Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодилеров. «Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда. Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...