Свердловских наркокурьеров, приславших гроб с головой семье, отправили в СИЗО

16 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Мужчины пробудут под стражей до 10 января 2024 года Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) двух курьеров, которые прислали семье гроб с головой свиньи по указу наркодилеров, отправили под стражу до 10 января 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде. История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи. Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодилеров. «Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда. Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.

В Первоуральске (Свердловская область) двух курьеров, которые прислали семье гроб с головой свиньи по указу наркодилеров, отправили под стражу до 10 января 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в Первоуральском городском суде. История началась с того, что глава семьи узнал, что в его квартире, которую он сдавал 24-летнему мужчине, организовали нарколабораторию. Там же он обнаружил коробки с неизвестным веществом. После этого хозяину квартиры стали приходить угрозы от владельцев наркомагазина. Он обратился в полицию, но угрозы только усилились: к дому семьи поставили гроб с отрубленной головой свиньи. Мужчина придал истории огласку, обратившись в СМИ. Тогда владелец наркомагазина извинился перед ним и отправил ему полмиллиона рублей. Однако мужчина считает, что это очередная уловка. Затем силовики задержали курьеров, которые работали по указке наркодилеров. «Задержанным 19 и 20 лет. Их отправили в СИЗО до 10 января 2024 года», — сообщили в пресс-службе суда. Как писало URA.RU, семью взяли под госзащиту. У их дома дежурят силовики. На курьеров завели два уголовных дела.