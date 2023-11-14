Полиция задержала второго свердловчанина, угрожавшего семье головой свиньи. Фото

14 ноября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Задержанные были курьерами, которым поручили запугать жителя Первоуральска и его семью гробом и мертвой головой свиньи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области задержали второго подозреваемого в деле о вымогательстве у жителя Первоуральска, который сообщил в полицию о нарколаборатории, а затем стал получать угрозы от мафиози, также ему подложили голову свиньи. Задержали мужчину в Березовском на квартире у бабушки, оказать сопротивление он не успел, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — отметил Горелых. Также он добавил, что один из задержанных написал явку с повинной на семь листов и раскаялся в содеянном. Задержанные рассказали, что купили гроб в одном из ритуальных салонов в Екатеринбурге, а голову свиньи — в интернете. Сейчас с задержанными проводят комплекс следственных действий, а после им изберут меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Первоуральска, придя в квартиру, обнаружил там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Владелец квартиры не стал сразу обращаться в полицию, однако после этого ему стали приходить угрозы от наркомагазина. Тогда мужчина рассказал все силовикам. Угрозы усилились, и мужчине стали угрожать. В частности, прислали гроб и голову мертвой свиньи. Первого подозреваемого удалось задержать 13 ноября. Второго подозреваемого задержали в квартире у бабушки Фото: В. Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области задержали второго подозреваемого в деле о вымогательстве у жителя Первоуральска, который сообщил в полицию о нарколаборатории, а затем стал получать угрозы от мафиози, также ему подложили голову свиньи. Задержали мужчину в Березовском на квартире у бабушки, оказать сопротивление он не успел, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. «Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — отметил Горелых. Также он добавил, что один из задержанных написал явку с повинной на семь листов и раскаялся в содеянном. Задержанные рассказали, что купили гроб в одном из ритуальных салонов в Екатеринбурге, а голову свиньи — в интернете. Сейчас с задержанными проводят комплекс следственных действий, а после им изберут меру пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Первоуральска, придя в квартиру, обнаружил там нарколабораторию и коробки с неизвестным веществом. Владелец квартиры не стал сразу обращаться в полицию, однако после этого ему стали приходить угрозы от наркомагазина. Тогда мужчина рассказал все силовикам. Угрозы усилились, и мужчине стали угрожать. В частности, прислали гроб и голову мертвой свиньи. Первого подозреваемого удалось задержать 13 ноября.