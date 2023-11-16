ЦАХАЛ взял под контроль гавань сектора Газа

16 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

ХАМАС использовало гавань для тренировок военно-морских сил Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гавань в секторе Газа, которую ХАМАС использовало как тренировочную базу военно-морских сил. Об этом сообщили в представительстве израильской армии. «В ходе совместной операции солдаты 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии („Шайетет 13“) взяли под оперативный контроль порт Газы, который контролировался террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Уточняется, что гавань использовалась палестинской группировкой в качестве тренировочной базы для военно-морских сил. Также израильская армия уничтожила 10 шахт ХАМАСа и ликвидировала 10 палестинских боевиков. ХАМАС вторгся на территорию Израиля со стороны сектора Газа 7 октября. С тех пор ЦАХАЛ неоднократно проводила рейды и наносила авиаудары по анклаву. Недавно стало известно, что израильские войска взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в Газе. Там находятся подземные туннели, наблюдательные посты и площадки для тренировок, передает телеканал 360.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гавань в секторе Газа, которую ХАМАС использовало как тренировочную базу военно-морских сил. Об этом сообщили в представительстве израильской армии. «В ходе совместной операции солдаты 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии („Шайетет 13“) взяли под оперативный контроль порт Газы, который контролировался террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Уточняется, что гавань использовалась палестинской группировкой в качестве тренировочной базы для военно-морских сил. Также израильская армия уничтожила 10 шахт ХАМАСа и ликвидировала 10 палестинских боевиков. ХАМАС вторгся на территорию Израиля со стороны сектора Газа 7 октября. С тех пор ЦАХАЛ неоднократно проводила рейды и наносила авиаудары по анклаву. Недавно стало известно, что израильские войска взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в Газе. Там находятся подземные туннели, наблюдательные посты и площадки для тренировок, передает телеканал 360.