ЦАХАЛ взял под контроль гавань сектора Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, ракетный катер, stock, цахал
ХАМАС использовало гавань для тренировок военно-морских сил Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гавань в секторе Газа, которую ХАМАС использовало как тренировочную базу военно-морских сил. Об этом сообщили в представительстве израильской армии.

«В ходе совместной операции солдаты 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии („Шайетет 13“) взяли под оперативный контроль порт Газы, который контролировался террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

Уточняется, что гавань использовалась палестинской группировкой в качестве тренировочной базы для военно-морских сил. Также израильская армия уничтожила 10 шахт ХАМАСа и ликвидировала 10 палестинских боевиков.

ХАМАС вторгся на территорию Израиля со стороны сектора Газа 7 октября. С тех пор ЦАХАЛ неоднократно проводила рейды и наносила авиаудары по анклаву. Недавно стало известно, что израильские войска взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в Газе. Там находятся подземные туннели, наблюдательные посты и площадки для тренировок, передает телеканал 360.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гавань в секторе Газа, которую ХАМАС использовало как тренировочную базу военно-морских сил. Об этом сообщили в представительстве израильской армии. «В ходе совместной операции солдаты 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии („Шайетет 13“) взяли под оперативный контроль порт Газы, который контролировался террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram. Уточняется, что гавань использовалась палестинской группировкой в качестве тренировочной базы для военно-морских сил. Также израильская армия уничтожила 10 шахт ХАМАСа и ликвидировала 10 палестинских боевиков. ХАМАС вторгся на территорию Израиля со стороны сектора Газа 7 октября. С тех пор ЦАХАЛ неоднократно проводила рейды и наносила авиаудары по анклаву. Недавно стало известно, что израильские войска взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в Газе. Там находятся подземные туннели, наблюдательные посты и площадки для тренировок, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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