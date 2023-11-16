Челябинские силовики начали проверку из-за падения ребенка в открытый колодец

Мальчик упал в открытый пятиметровый колодец Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области начата доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый колодец. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В следственном управлении СК РФ по Челябинской области организована и проводится доследственная проверка по публикации из соцмедиа о травмировании несовершеннолетнего в результате падения в открытый колодец на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 11-летний мальчик упал в открытый колодец в поселке Потанино. Ребенок сумел вызвать МЧС и позвонил маме с глубины пять метров. В местном водоканале сообщили, что люк был украден в течение дня и заменили крышку на антивандальную.