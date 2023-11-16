Челябинские силовики начали проверку из-за падения ребенка в открытый колодец

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Виды города. Екатеринбург, канализация, колодец, открытый люк
Мальчик упал в открытый пятиметровый колодец Фото:

В Челябинской области начата доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый колодец. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В следственном управлении СК РФ по Челябинской области организована и проводится доследственная проверка по публикации из соцмедиа о травмировании несовершеннолетнего в результате падения в открытый колодец на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 11-летний мальчик упал в открытый колодец в поселке Потанино. Ребенок сумел вызвать МЧС и позвонил маме с глубины пять метров. В местном водоканале сообщили, что люк был украден в течение дня и заменили крышку на антивандальную.

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В Челябинской области начата доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый колодец. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «В следственном управлении СК РФ по Челябинской области организована и проводится доследственная проверка по публикации из соцмедиа о травмировании несовершеннолетнего в результате падения в открытый колодец на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что 11-летний мальчик упал в открытый колодец в поселке Потанино. Ребенок сумел вызвать МЧС и позвонил маме с глубины пять метров. В местном водоканале сообщили, что люк был украден в течение дня и заменили крышку на антивандальную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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