В центре Екатеринбурга на «зебре» сбили человека

На перекрестке улиц Луначарского и Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга 16 ноября сбили пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Виновником оказался водитель Volkswagen Golf Plus, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.
«Водитель Volkswagen пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского. Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и не забывать про слепые зоны, особенно в гололед. Сохранять бдительность просят и пешеходов.
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