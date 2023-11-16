В центре Екатеринбурга на «зебре» сбили человека

16 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Пострадавший находится в больнице (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На перекрестке улиц Луначарского и Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга 16 ноября сбили пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Виновником оказался водитель Volkswagen Golf Plus, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель Volkswagen пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского. Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и не забывать про слепые зоны, особенно в гололед. Сохранять бдительность просят и пешеходов.

На перекрестке улиц Луначарского и Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга 16 ноября сбили пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Виновником оказался водитель Volkswagen Golf Plus, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель Volkswagen пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского. Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и не забывать про слепые зоны, особенно в гололед. Сохранять бдительность просят и пешеходов.