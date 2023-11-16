В центре Екатеринбурга на «зебре» сбили человека

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пешеходный переход, слякоть, розовые штаны
Пострадавший находится в больнице (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Луначарского и Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга 16 ноября сбили пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Виновником оказался водитель Volkswagen Golf Plus, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

«Водитель Volkswagen пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского. Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и не забывать про слепые зоны, особенно в гололед. Сохранять бдительность просят и пешеходов.

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На перекрестке улиц Луначарского и Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга 16 ноября сбили пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Виновником оказался водитель Volkswagen Golf Plus, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель Volkswagen пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского. Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший с травмами доставлен в городскую больницу», — сообщили в ведомстве. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем и не забывать про слепые зоны, особенно в гололед. Сохранять бдительность просят и пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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