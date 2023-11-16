Екатеринбургских подростков, которые подожгли ребенка, ждет уголовное дело

16 ноября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Силовики накажут подростков, обливших бензином товарища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге двух 16-летних подростков, которые подожгли 13-летнего Ярослава Карпова, привлекут к уголовной ответственности. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, близкий к УМВД по Екатеринбургу — реагируя на публикацию агентства. «В скором времени заведут уголовное дело. Силовики собирают всю информацию об инциденте, ищут свидетелей. В любом случае виновные понесут наказание», — отметил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев воздерживаются. Как писало URA.RU, пострадавший мальчик получил 50% ожогов тела. Он пробыл в больнице 66 дней. Там ему провели операцию по пересадке кожи. Ребенок может остаться инвалидом. Его мама пытается добиться справедливости и наказать виновных.

В Екатеринбурге двух 16-летних подростков, которые подожгли 13-летнего Ярослава Карпова, привлекут к уголовной ответственности. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, близкий к УМВД по Екатеринбургу — реагируя на публикацию агентства. «В скором времени заведут уголовное дело. Силовики собирают всю информацию об инциденте, ищут свидетелей. В любом случае виновные понесут наказание», — отметил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев воздерживаются. Как писало URA.RU, пострадавший мальчик получил 50% ожогов тела. Он пробыл в больнице 66 дней. Там ему провели операцию по пересадке кожи. Ребенок может остаться инвалидом. Его мама пытается добиться справедливости и наказать виновных.