Свердловские подростки облили бензином ребенка и подожгли. Фото

Мальчик получил жуткие ожоги, но виновные не наказаны

15 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ярославу Карпову после инцидента грозит инвалидность Фото: личный архив Веры Карповой В Екатеринбурге двое 16-летних друзей облили бензином своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, после чего подожги. Подросток получил 50% ожогов тела. Казалось бы, выкарабкаться уже не получится, но врачи Детской клинической больницы №9 совершили чудо — Ярослав остался жив. Мальчик пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. О жуткой истории журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего ребенка Вера Карпова. «Это был обычный понедельник (21 августа — прим. ред.). Самый обычный теплый летний день, который обернулся для меня самой настоящей трагедией. Каждый вечер сын с двумя друзьями ходили гулять. У Данила есть мотобайк, на котором Ярослав и Артем любили кататься. В тот злополучный день они хотели также покататься, но вместо этого Данил и Артем сделали моего сына инвалидом», — вспоминает Вера. Вера воспитывает сына в одиночку Фото: архив Веры Карповой По словам Карповой, трагедия не была случайностью. «Самое ужасное в данной ситуации — это то, что поджог был намеренным. В тот день мальчики приобрели пятилитровую бутылку с бензином для того, чтобы заправить мотобайк. Мой сын держал в руках бутыль, когда Артем со всей силой толкнул его. Естественно, бензин пролился на Ярослава. И вместо того, чтобы извиниться и помочь добраться сыну до дома, второй „друг“ Данил поднес к Ярику зажигалку и поджог его. Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказывает Вера. Мама пострадавшего мальчика всегда была против дружбы сына с Данилом и Артемом. «Знаете они мне всегда не нравились. Я просила Ярика с ними не общаться, чувствовала, что когда-нибудь мой сын из-за них пострадает. Но Ярик считал их настоящими друзьями. Ему ведь всего 13 лет, для него 16-летние товарищи являются авторитетами. Это ведь обычное дело, когда подростки пытаются дружить со старшеклассниками», — говорит женщина. Ярослав учится в 8 классе в школе №168 — до ЧП не был ни отличником, ни двоечником Фото: архив Веры Карповой «Сын уже попадал из-за этих ребят в неприятные ситуации. Они что-нибудь вытворят, а говорили, что сделал Ярослав. Потом уже выяснялось, что мой сын ничего не делал. Просто на него перекладывали вину за проступки Данила и Артема. Я много раз говорила с сыном на тему друзей, но Ярик все хотел, чтобы старшеклассники уважали его. А в итоге они его покалечили», — посетовала Вера. Врачи Детской клинической больницы №9 сделали все возможное, чтобы Ярослав выжил. «66 дней стали для меня личным адом. Ребенок в больнице, к нему не пускают. Я не спала и не ела. Можно сказать, что я еле дышала. Мысль о том, что мой сынок может умереть, просто сводила меня с ума. Но врачи и медсестры очень внимательно относились к Ярику. Они выходили его и подарили сыну второй шанс на жизнь. Особенно хотелось поблагодарить заведующего ожоговым отделением ДКГБ №9 Павла Салистого. Он взял под свой личный контроль Ярика», — рассказала Карпова. Ярослав дружил со старшеклассниками Фото: архив Веры Карповой По ее словам, за все то время, пока врачи боролись за жизнь Ярослава, никто не поинтересовался здоровьем мальчика. «Меня поражает человеческое равнодушие. За два месяца здоровьем Ярика не поинтересовался классный руководитель. Также не написали одноклассники. Единственное, кто писал — это мама Данила. Она предлагала свою помощь и извинялась за поступок своего сына. Но это было в самом начале. Потом уже все забыли и зажили своей жизнью, пока мой сын заново учился ходить», — пожаловалась Карпова. Вера Карпова писала заявление в полицию, но «дело стоит на месте». «Я обратилась в полицию. Написала заявление на имя начальника отдела полиции №8 полковника Сергея Бурдина. С тех пор никаких изменений нет. Никого не привлекли к ответственности. Возникает ощущение, что ситуацию просто „спустили на тормоза“. Мальчики, которые подожгли моего сына, продолжают жить обычной жизнью. Они гуляют, учатся, бегают и играют, пока мой сын ночами не спит, еле ходит и практически ничего не ест. Я боюсь, что никого так и не накажут», — посетовала женщина. До инцидента Ярослав увлекался каякингом Фото: архив Веры Карповой Журналист URA.RU связался также с родителями самих Артема и Данила. Мальчики учатся в одном классе и дружат уже много лет. Мама Артема заявила, что ее сын не участвовал в поджоге Ярослава. «Сын у меня был свидетелем инцидента. Сам участия в нем не принимал», — отметила Яна. По словам матери, Артем состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). На связь с мамой пострадавшего мальчика Яна не выходила. А мама Данила сказала, что поджог был непредумышленным. «Я не снимаю с него всей ответственности. Данил не желал Ярославу зла. Он очень переживает из-за сложившейся ситуации. И я переживаю за Ярослава. Первое время я пыталась выйти на контакт с мамой Ярослава, но она сказала, что не желает со мной общаться. И я ее понимаю. Боюсь представить, что ей пришлось перенести», — поделилась Эльвира. Ее сын на учете в ПДН не состоит. В отделе полиции №8 корреспонденту к моменту публикации не ответили. Также не удалось дозвониться до директора школы №168, где учится Ярослав Карпов. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Вместе мы сможем больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге двое 16-летних друзей облили бензином своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, после чего подожги. Подросток получил 50% ожогов тела. Казалось бы, выкарабкаться уже не получится, но врачи Детской клинической больницы №9 совершили чудо — Ярослав остался жив. Мальчик пробыл в больнице 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. О жуткой истории журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего ребенка Вера Карпова. «Это был обычный понедельник (21 августа — прим. ред.). Самый обычный теплый летний день, который обернулся для меня самой настоящей трагедией. Каждый вечер сын с двумя друзьями ходили гулять. У Данила есть мотобайк, на котором Ярослав и Артем любили кататься. В тот злополучный день они хотели также покататься, но вместо этого Данил и Артем сделали моего сына инвалидом», — вспоминает Вера. По словам Карповой, трагедия не была случайностью. «Самое ужасное в данной ситуации — это то, что поджог был намеренным. В тот день мальчики приобрели пятилитровую бутылку с бензином для того, чтобы заправить мотобайк. Мой сын держал в руках бутыль, когда Артем со всей силой толкнул его. Естественно, бензин пролился на Ярослава. И вместо того, чтобы извиниться и помочь добраться сыну до дома, второй „друг“ Данил поднес к Ярику зажигалку и поджог его. Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказывает Вера. Мама пострадавшего мальчика всегда была против дружбы сына с Данилом и Артемом. «Знаете они мне всегда не нравились. Я просила Ярика с ними не общаться, чувствовала, что когда-нибудь мой сын из-за них пострадает. Но Ярик считал их настоящими друзьями. Ему ведь всего 13 лет, для него 16-летние товарищи являются авторитетами. Это ведь обычное дело, когда подростки пытаются дружить со старшеклассниками», — говорит женщина. «Сын уже попадал из-за этих ребят в неприятные ситуации. Они что-нибудь вытворят, а говорили, что сделал Ярослав. Потом уже выяснялось, что мой сын ничего не делал. Просто на него перекладывали вину за проступки Данила и Артема. Я много раз говорила с сыном на тему друзей, но Ярик все хотел, чтобы старшеклассники уважали его. А в итоге они его покалечили», — посетовала Вера. Врачи Детской клинической больницы №9 сделали все возможное, чтобы Ярослав выжил. «66 дней стали для меня личным адом. Ребенок в больнице, к нему не пускают. Я не спала и не ела. Можно сказать, что я еле дышала. Мысль о том, что мой сынок может умереть, просто сводила меня с ума. Но врачи и медсестры очень внимательно относились к Ярику. Они выходили его и подарили сыну второй шанс на жизнь. Особенно хотелось поблагодарить заведующего ожоговым отделением ДКГБ №9 Павла Салистого. Он взял под свой личный контроль Ярика», — рассказала Карпова. По ее словам, за все то время, пока врачи боролись за жизнь Ярослава, никто не поинтересовался здоровьем мальчика. «Меня поражает человеческое равнодушие. За два месяца здоровьем Ярика не поинтересовался классный руководитель. Также не написали одноклассники. Единственное, кто писал — это мама Данила. Она предлагала свою помощь и извинялась за поступок своего сына. Но это было в самом начале. Потом уже все забыли и зажили своей жизнью, пока мой сын заново учился ходить», — пожаловалась Карпова. Вера Карпова писала заявление в полицию, но «дело стоит на месте». «Я обратилась в полицию. Написала заявление на имя начальника отдела полиции №8 полковника Сергея Бурдина. С тех пор никаких изменений нет. Никого не привлекли к ответственности. Возникает ощущение, что ситуацию просто „спустили на тормоза“. Мальчики, которые подожгли моего сына, продолжают жить обычной жизнью. Они гуляют, учатся, бегают и играют, пока мой сын ночами не спит, еле ходит и практически ничего не ест. Я боюсь, что никого так и не накажут», — посетовала женщина. Журналист URA.RU связался также с родителями самих Артема и Данила. Мальчики учатся в одном классе и дружат уже много лет. Мама Артема заявила, что ее сын не участвовал в поджоге Ярослава. «Сын у меня был свидетелем инцидента. Сам участия в нем не принимал», — отметила Яна. По словам матери, Артем состоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). На связь с мамой пострадавшего мальчика Яна не выходила. А мама Данила сказала, что поджог был непредумышленным. «Я не снимаю с него всей ответственности. Данил не желал Ярославу зла. Он очень переживает из-за сложившейся ситуации. И я переживаю за Ярослава. Первое время я пыталась выйти на контакт с мамой Ярослава, но она сказала, что не желает со мной общаться. И я ее понимаю. Боюсь представить, что ей пришлось перенести», — поделилась Эльвира. Ее сын на учете в ПДН не состоит. В отделе полиции №8 корреспонденту к моменту публикации не ответили. Также не удалось дозвониться до директора школы №168, где учится Ярослав Карпов. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Вместе мы сможем больше.