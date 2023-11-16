В ХМАО прогнозируют падение цен на квартиры из-за обвала спроса на жилье

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на квартиры в начале следующего года. Агенты по недвижимости прогнозируют, что это произойдет из-за снижения спроса на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и удорожания ипотеки. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи».
«При поднятии ставки спрос, естественно, охлаждается, собственники начинают более лояльно идти на торг. Но большой коррекции цен мы не ждем. Основные причины — рост стоимости стройматериалов и ремонта. И второе связано с застройщиками. У них цены высокие и „вторичка“ плюс-минус к этим ценам тянется. Ожидаем [снижение цен] на 5-7, максимум до 10 процентов », — рассказал риелтор компании «Этажи» в Нижневартовске Василий Расстегаев.
Ключевую ставку Центробанк поднял в конце октября, сейчас она составляет 15%. Вместе с этим российские банки ужесточили и свои условия ипотечного кредитования. Риелторы ожидают, что до конца года спрос на рынке останется стабильным. «Но, безусловно, это отразится на продаже в первом квартале следующего года. Прогнозируем спад минимум 15% от текущих объемов», — добавляет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки.
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