В ХМАО прогнозируют падение цен на квартиры из-за обвала спроса на жилье

17 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Риелторы ожидают падения цен на квартиры в начале следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на квартиры в начале следующего года. Агенты по недвижимости прогнозируют, что это произойдет из-за снижения спроса на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и удорожания ипотеки. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи». «При поднятии ставки спрос, естественно, охлаждается, собственники начинают более лояльно идти на торг. Но большой коррекции цен мы не ждем. Основные причины — рост стоимости стройматериалов и ремонта. И второе связано с застройщиками. У них цены высокие и „вторичка“ плюс-минус к этим ценам тянется. Ожидаем [снижение цен] на 5-7, максимум до 10 процентов », — рассказал риелтор компании «Этажи» в Нижневартовске Василий Расстегаев. Ключевую ставку Центробанк поднял в конце октября, сейчас она составляет 15%. Вместе с этим российские банки ужесточили и свои условия ипотечного кредитования. Риелторы ожидают, что до конца года спрос на рынке останется стабильным. «Но, безусловно, это отразится на продаже в первом квартале следующего года. Прогнозируем спад минимум 15% от текущих объемов», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторы ожидают падения цен на квартиры в начале следующего года. Агенты по недвижимости прогнозируют, что это произойдет из-за снижения спроса на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ и удорожания ипотеки. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи». «При поднятии ставки спрос, естественно, охлаждается, собственники начинают более лояльно идти на торг. Но большой коррекции цен мы не ждем. Основные причины — рост стоимости стройматериалов и ремонта. И второе связано с застройщиками. У них цены высокие и „вторичка“ плюс-минус к этим ценам тянется. Ожидаем [снижение цен] на 5-7, максимум до 10 процентов », — рассказал риелтор компании «Этажи» в Нижневартовске Василий Расстегаев. Ключевую ставку Центробанк поднял в конце октября, сейчас она составляет 15%. Вместе с этим российские банки ужесточили и свои условия ипотечного кредитования. Риелторы ожидают, что до конца года спрос на рынке останется стабильным. «Но, безусловно, это отразится на продаже в первом квартале следующего года. Прогнозируем спад минимум 15% от текущих объемов», — добавляет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки.