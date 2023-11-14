Жители ХМАО берут ипотеку под высокий процент, опасаясь новых ставок ЦБ

15 ноября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Югорчане оформляют новые ипотеки, несмотря на дорогие кредиты Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы в банках сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки Центробанком. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» из Нижневартовска Василием Расстегаевым. «Не наблюдается падение спроса по консультациям. Даже новые клиенты активно идут, потому что есть вероятность дальнейшего поднятия в декабре [ключевой] ставки. Естественно, ипотека опять вырастет. Ненамного, но, по заявлениям, с большой вероятностью ее поднимут», — поясняет риелтор. Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 15% в конце октября. До этого ЦБ увеличивал ее в августе до 12%, а спустя месяц — до 13%. Соответственно, банки также поднимали планки кредитных ставок. «Но охлаждения спроса, которого мы ждали, не наблюдаем», — добавляет Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО бросились скупать квартиры по одобренным ипотекам. Рост числа сделок также подстегнули новые условия кредитования.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы в банках сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки Центробанком. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» из Нижневартовска Василием Расстегаевым. «Не наблюдается падение спроса по консультациям. Даже новые клиенты активно идут, потому что есть вероятность дальнейшего поднятия в декабре [ключевой] ставки. Естественно, ипотека опять вырастет. Ненамного, но, по заявлениям, с большой вероятностью ее поднимут», — поясняет риелтор. Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 15% в конце октября. До этого ЦБ увеличивал ее в августе до 12%, а спустя месяц — до 13%. Соответственно, банки также поднимали планки кредитных ставок. «Но охлаждения спроса, которого мы ждали, не наблюдаем», — добавляет Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО бросились скупать квартиры по одобренным ипотекам. Рост числа сделок также подстегнули новые условия кредитования.