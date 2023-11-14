14 ноября 2023

Жители ХМАО берут ипотеку под высокий процент, опасаясь новых ставок ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане оформляют новые ипотеки, несмотря на дорогие кредиты Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы в банках сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки Центробанком. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» из Нижневартовска Василием Расстегаевым.

«Не наблюдается падение спроса по консультациям. Даже новые клиенты активно идут, потому что есть вероятность дальнейшего поднятия в декабре [ключевой] ставки. Естественно, ипотека опять вырастет. Ненамного, но, по заявлениям, с большой вероятностью ее поднимут», — поясняет риелтор.

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 15% в конце октября. До этого ЦБ увеличивал ее в августе до 12%, а спустя месяц — до 13%. Соответственно, банки также поднимали планки кредитных ставок. «Но охлаждения спроса, которого мы ждали, не наблюдаем», — добавляет Расстегаев.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО бросились скупать квартиры по одобренным ипотекам. Рост числа сделок также подстегнули новые условия кредитования.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа активно оформляют новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы в банках сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки Центробанком. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» из Нижневартовска Василием Расстегаевым. «Не наблюдается падение спроса по консультациям. Даже новые клиенты активно идут, потому что есть вероятность дальнейшего поднятия в декабре [ключевой] ставки. Естественно, ипотека опять вырастет. Ненамного, но, по заявлениям, с большой вероятностью ее поднимут», — поясняет риелтор. Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта до 15% в конце октября. До этого ЦБ увеличивал ее в августе до 12%, а спустя месяц — до 13%. Соответственно, банки также поднимали планки кредитных ставок. «Но охлаждения спроса, которого мы ждали, не наблюдаем», — добавляет Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО бросились скупать квартиры по одобренным ипотекам. Рост числа сделок также подстегнули новые условия кредитования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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