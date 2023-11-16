Участники беспорядков в Махачкале обжаловали свои аресты

В Дагестане 17 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали меру пресечения в Верховный суд республики. Об этом сообщила начальник пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
«В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых <…> в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту», — рассказала Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, на данный момент было рассмотрено уже девять таких материалов.
Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Все это произошло на фоне обострения конфликта между Палестиной и еврейским государством.
В отношении участников протестов были возбуждены уголовные дела. Ущерб от беспорядков оценили в сотни миллионов рублей, заявили в Следственном комитете России, передает RT.
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