Участники беспорядков в Махачкале обжаловали свои аресты

16 ноября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрел девять из 17 обращений от арестованных за беспорядки граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Дагестане 17 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали меру пресечения в Верховный суд республики. Об этом сообщила начальник пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых <…> в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту», — рассказала Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, на данный момент было рассмотрено уже девять таких материалов. Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Все это произошло на фоне обострения конфликта между Палестиной и еврейским государством. В отношении участников протестов были возбуждены уголовные дела. Ущерб от беспорядков оценили в сотни миллионов рублей, заявили в Следственном комитете России, передает RT.

В Дагестане 17 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали меру пресечения в Верховный суд республики. Об этом сообщила начальник пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых <…> в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту», — рассказала Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, на данный момент было рассмотрено уже девять таких материалов. Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Все это произошло на фоне обострения конфликта между Палестиной и еврейским государством. В отношении участников протестов были возбуждены уголовные дела. Ущерб от беспорядков оценили в сотни миллионов рублей, заявили в Следственном комитете России, передает RT.