Участники беспорядков в Махачкале обжаловали свои аресты

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд рассмотрел девять из 17 обращений от арестованных за беспорядки граждан Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

В Дагестане 17 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали меру пресечения в Верховный суд республики. Об этом сообщила начальник пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

«В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых <…> в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту», — рассказала Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, на данный момент было рассмотрено уже девять таких материалов.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Все это произошло на фоне обострения конфликта между Палестиной и еврейским государством.

В отношении участников протестов были возбуждены уголовные дела. Ущерб от беспорядков оценили в сотни миллионов рублей, заявили в Следственном комитете России, передает RT.

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В Дагестане 17 арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали меру пресечения в Верховный суд республики. Об этом сообщила начальник пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева. «В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых <…> в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту», — рассказала Зарема Мамаева. Ее слова передает РИА Новости. По ее словам, на данный момент было рассмотрено уже девять таких материалов. Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Все это произошло на фоне обострения конфликта между Палестиной и еврейским государством. В отношении участников протестов были возбуждены уголовные дела. Ущерб от беспорядков оценили в сотни миллионов рублей, заявили в Следственном комитете России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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