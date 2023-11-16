Пермяк на следственном эксперименте показал, как поджигал школьницу

16 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Следственные действия заняли около получаса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Октябрьский Пермского края провели следственный эксперимент на железнодорожных путях, на которых летом 2023 года нашли обожженную школьницу, позже скончавшуюся от ожогов. Обвинение в убийстве предъявлено ее знакомому подростку, воссоздавшему для следователей картину преступления. «Подростка этапировали из пермского СИЗО в Октябрьский для участия в следственных действиях. Его привезли к железнодорожным путям — к месту, где четыре месяца назад обнаружили пострадавшую школьницу. К насыпи принесли манекен для следственного эксперимента. Обвиняемый полностью воссоздал события дня трагедии. Он перетаскивал манекен, что-то объяснял, также показывал, как манекен падал с высоты своего роста головой на рельсы. Следственные действия заняли полчаса», — сообщил интернет-портал 59.RU. ЧП в Октябрьском произошло в начале июля 2023 года. Ранним утром машинист поезда обнаружил на путях 15-летнюю школьницу. Она еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Несколько дней пострадавшая провела в местной больнице, позже борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми. Там девушку пытались спасти опытные врачи, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на сельском кладбище. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Его задержали и отправили в СИЗО. Ведется расследование уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Октябрьский Пермского края провели следственный эксперимент на железнодорожных путях, на которых летом 2023 года нашли обожженную школьницу, позже скончавшуюся от ожогов. Обвинение в убийстве предъявлено ее знакомому подростку, воссоздавшему для следователей картину преступления. «Подростка этапировали из пермского СИЗО в Октябрьский для участия в следственных действиях. Его привезли к железнодорожным путям — к месту, где четыре месяца назад обнаружили пострадавшую школьницу. К насыпи принесли манекен для следственного эксперимента. Обвиняемый полностью воссоздал события дня трагедии. Он перетаскивал манекен, что-то объяснял, также показывал, как манекен падал с высоты своего роста головой на рельсы. Следственные действия заняли полчаса», — сообщил интернет-портал 59.RU. ЧП в Октябрьском произошло в начале июля 2023 года. Ранним утром машинист поезда обнаружил на путях 15-летнюю школьницу. Она еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Несколько дней пострадавшая провела в местной больнице, позже борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми. Там девушку пытались спасти опытные врачи, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на сельском кладбище. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Его задержали и отправили в СИЗО. Ведется расследование уголовного дела.