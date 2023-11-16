Пермяк на следственном эксперименте показал, как поджигал школьницу

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Следственные действия заняли около получаса Фото:

В поселке Октябрьский Пермского края провели следственный эксперимент на железнодорожных путях, на которых летом 2023 года нашли обожженную школьницу, позже скончавшуюся от ожогов. Обвинение в убийстве предъявлено ее знакомому подростку, воссоздавшему для следователей картину преступления.

«Подростка этапировали из пермского СИЗО в Октябрьский для участия в следственных действиях. Его привезли к железнодорожным путям — к месту, где четыре месяца назад обнаружили пострадавшую школьницу. К насыпи принесли манекен для следственного эксперимента. Обвиняемый полностью воссоздал события дня трагедии. Он перетаскивал манекен, что-то объяснял, также показывал, как манекен падал с высоты своего роста головой на рельсы. Следственные действия заняли полчаса», — сообщил интернет-портал 59.RU.

ЧП в Октябрьском произошло в начале июля 2023 года. Ранним утром машинист поезда обнаружил на путях 15-летнюю школьницу. Она еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Несколько дней пострадавшая провела в местной больнице, позже борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми. Там девушку пытались спасти опытные врачи, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на сельском кладбище. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Его задержали и отправили в СИЗО. Ведется расследование уголовного дела.

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В поселке Октябрьский Пермского края провели следственный эксперимент на железнодорожных путях, на которых летом 2023 года нашли обожженную школьницу, позже скончавшуюся от ожогов. Обвинение в убийстве предъявлено ее знакомому подростку, воссоздавшему для следователей картину преступления. «Подростка этапировали из пермского СИЗО в Октябрьский для участия в следственных действиях. Его привезли к железнодорожным путям — к месту, где четыре месяца назад обнаружили пострадавшую школьницу. К насыпи принесли манекен для следственного эксперимента. Обвиняемый полностью воссоздал события дня трагедии. Он перетаскивал манекен, что-то объяснял, также показывал, как манекен падал с высоты своего роста головой на рельсы. Следственные действия заняли полчаса», — сообщил интернет-портал 59.RU. ЧП в Октябрьском произошло в начале июля 2023 года. Ранним утром машинист поезда обнаружил на путях 15-летнюю школьницу. Она еще жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Несколько дней пострадавшая провела в местной больнице, позже борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми. Там девушку пытались спасти опытные врачи, но спустя какое-то время школьница скончалась. Похоронили ее на сельском кладбище. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник девушки. Его задержали и отправили в СИЗО. Ведется расследование уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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