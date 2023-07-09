Пермского подростка, пытавшегося сжечь знакомую, отправили в СИЗО

10 июля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство пермячки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Подросток, который облил свою знакомую горючей смесью и поджег, отправлен в СИЗО. Там он проведет два месяца. «Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для подростка, который подозревается в покушении на убийство. Он отправлен в СИЗО на два месяца», — сообщает информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD со ссылкой на судью Э.Р. Таипова. ЧП произошло в селе Октябрьский (Пермский край) 8 июля. Школьник облил подругу горючей смесью и поджег. Девочка получила обширные ожоги и была доставлена в местную больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По одной из версий, подростки употребляли алкоголь, а когда девочка потеряла сознание, подозреваемый решил, что она умерла и поджег ее.

Подросток, который облил свою знакомую горючей смесью и поджег, отправлен в СИЗО. Там он проведет два месяца. «Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для подростка, который подозревается в покушении на убийство. Он отправлен в СИЗО на два месяца», — сообщает информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD со ссылкой на судью Э.Р. Таипова. ЧП произошло в селе Октябрьский (Пермский край) 8 июля. Школьник облил подругу горючей смесью и поджег. Девочка получила обширные ожоги и была доставлена в местную больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По одной из версий, подростки употребляли алкоголь, а когда девочка потеряла сознание, подозреваемый решил, что она умерла и поджег ее.