Пермского подростка, пытавшегося сжечь знакомую, отправили в СИЗО

Подросток, который облил свою знакомую горючей смесью и поджег, отправлен в СИЗО. Там он проведет два месяца.
«Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для подростка, который подозревается в покушении на убийство. Он отправлен в СИЗО на два месяца», — сообщает информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD со ссылкой на судью Э.Р. Таипова.
ЧП произошло в селе Октябрьский (Пермский край) 8 июля. Школьник облил подругу горючей смесью и поджег. Девочка получила обширные ожоги и была доставлена в местную больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», расследование взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По одной из версий, подростки употребляли алкоголь, а когда девочка потеряла сознание, подозреваемый решил, что она умерла и поджег ее.
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