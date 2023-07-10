Выжившую после поджога девочку на вертолете транспортируют в Пермь

10 июля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Девочку, которую пытался сжечь знакомый, доставляют в Пермь бортом санавиации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Транспортируется в Пермь вертолетом санавиации», — рассказали в министерстве. По информации источника близкого к здравоохранению, школьницу должны доставить в Пермскую краевую больницу. Обгоревшая школьница была найдена 8 июля в поселке Октябрьский Пермского края. Девочка лежала рядом с железнодорожными путями в одних носках. Прибывшие на место медики доставили школьницу в ближайшую больницу, а в произошедшем стали разбираться следователи. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 16-летнего знакомого пострадавшей. По версии следствия, он облил девочку горючей жидкостью и поджег. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемый в покушении на убийство школьницы находится в СИЗО.