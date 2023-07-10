Выжившую после поджога девочку на вертолете транспортируют в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
Школьница находится в тяжелом состоянии Фото:

Девочку, которую пытался сжечь знакомый, доставляют в Пермь бортом санавиации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Транспортируется в Пермь вертолетом санавиации», — рассказали в министерстве. По информации источника близкого к здравоохранению, школьницу должны доставить в Пермскую краевую больницу.

Обгоревшая школьница была найдена 8 июля в поселке Октябрьский Пермского края. Девочка лежала рядом с железнодорожными путями в одних носках. Прибывшие на место медики доставили школьницу в ближайшую больницу, а в произошедшем стали разбираться следователи. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 16-летнего знакомого пострадавшей. По версии следствия, он облил девочку горючей жидкостью и поджег. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемый в покушении на убийство школьницы находится в СИЗО.

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Девочку, которую пытался сжечь знакомый, доставляют в Пермь бортом санавиации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Транспортируется в Пермь вертолетом санавиации», — рассказали в министерстве. По информации источника близкого к здравоохранению, школьницу должны доставить в Пермскую краевую больницу. Обгоревшая школьница была найдена 8 июля в поселке Октябрьский Пермского края. Девочка лежала рядом с железнодорожными путями в одних носках. Прибывшие на место медики доставили школьницу в ближайшую больницу, а в произошедшем стали разбираться следователи. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 16-летнего знакомого пострадавшей. По версии следствия, он облил девочку горючей жидкостью и поджег. Расследование уголовного дела взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемый в покушении на убийство школьницы находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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