Свердловский СК возбудил дело на мальчика, который поджег друга

Как и анонсировало URA.RU, после публикации агентства в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении одного из парней, который облил бензином и поджег 13-летнего приятеля, — по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«По версии следствия, 21 августа 2023 года 16-летний подозреваемый, находясь на территории одного из поселков Екатеринбурга, умышленно причинил тяжкие телесные повреждения 13-летнему мальчику. Пострадавший получил обширные термические ожоги», — сказано в заявлении ведомства. Дело ведет следственный отдел по Верх-Исетскому району.
Известно, что в поджоге мальчика участвовали два 16-летних друга. Пострадавший Ярослав Карпов провел в детской горбольнице №9 66 дней. Там он перенес операцию по пересадке кожи и фактически заново научился ходить.
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