Жители разрушившегося в Астрахани дома долго не могли достучаться до УК. Скрин

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, ресторан, разрушения, хлопок газа
Нынешняя УК обрушившегося дома не отвечает на звонки Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

Бывшая управляющая компания, отвечавшая за дом, который обрушился в Астрахани, закрылась. Нынешняя УК «Центр коммунального обслуживания» не отвечает на звонки. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Агентство выяснило, что УК «Лотос», которая ранее обслуживала дом, перестала действовать с конца января 2020 года. Кроме того, компания, занимающаяся зданием сейчас, не отвечает на звонки.

По данным СМИ, жильцы нередко обращались с жалобами в УК «Центр коммунального обслуживания» на низкое давление в трубах, параллельно отказываясь от оплаты коммунальных платежей. Из-за этого компания задолжала поставщикам воды, тепла и электричества более трех миллионов рублей.

О частичном обрушении дома в Астрахани стало известно 16 ноября. В результате происшествия были повреждены более 20 квартир. Глава региона Игорь Бабушкин сообщил о погибшей пенсионерке. Также, по его словам, несколько человек считаются пропавшими без вести. URA.RU приводило сводку новостей, известных к этому часу.

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Бывшая управляющая компания, отвечавшая за дом, который обрушился в Астрахани, закрылась. Нынешняя УК «Центр коммунального обслуживания» не отвечает на звонки. В этом убедился корреспондент URA.RU. Агентство выяснило, что УК «Лотос», которая ранее обслуживала дом, перестала действовать с конца января 2020 года. Кроме того, компания, занимающаяся зданием сейчас, не отвечает на звонки. По данным СМИ, жильцы нередко обращались с жалобами в УК «Центр коммунального обслуживания» на низкое давление в трубах, параллельно отказываясь от оплаты коммунальных платежей. Из-за этого компания задолжала поставщикам воды, тепла и электричества более трех миллионов рублей. О частичном обрушении дома в Астрахани стало известно 16 ноября. В результате происшествия были повреждены более 20 квартир. Глава региона Игорь Бабушкин сообщил о погибшей пенсионерке. Также, по его словам, несколько человек считаются пропавшими без вести. URA.RU приводило сводку новостей, известных к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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