Бывшая управляющая компания, отвечавшая за дом, который обрушился в Астрахани, закрылась. Нынешняя УК «Центр коммунального обслуживания» не отвечает на звонки. В этом убедился корреспондент URA.RU.
Агентство выяснило, что УК «Лотос», которая ранее обслуживала дом, перестала действовать с конца января 2020 года. Кроме того, компания, занимающаяся зданием сейчас, не отвечает на звонки.
По данным СМИ, жильцы нередко обращались с жалобами в УК «Центр коммунального обслуживания» на низкое давление в трубах, параллельно отказываясь от оплаты коммунальных платежей. Из-за этого компания задолжала поставщикам воды, тепла и электричества более трех миллионов рублей.
О частичном обрушении дома в Астрахани стало известно 16 ноября. В результате происшествия были повреждены более 20 квартир. Глава региона Игорь Бабушкин сообщил о погибшей пенсионерке. Также, по его словам, несколько человек считаются пропавшими без вести. URA.RU приводило сводку новостей, известных к этому часу.
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